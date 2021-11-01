Üye Girişi
Aydın'ın yeni adliye binasının inşasına gelecek ay başlanacak - Son Dakika

Aydın'ın yeni adliye binasının inşasına gelecek ay başlanacak

01.11.2021 14:10
Aydın'ın yeni adliye binasının inşasına gelecek ay başlanacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aydın'da yapılacak adliye binasının projesinin tamamlandığını, inşaatın aralık ayı içinde başlayacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aydın'da yapılacak adliye binasının projesinin tamamlandığını, inşaatın aralık ayı içinde başlayacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Abdulhamit Gül, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Aydın'a desteklerinin geçmişte olduğu gibi bugün de devam ettiğini söyledi.

Aydın'ın tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini aktaran Gül, şöyle konuştu:

"Aydın'ımızın en önemli sorunu bir adliye sorunuydu. Bu konuda da çok önemli neticeler elde ettik. Aydın'ımıza yakışır şekilde yaklaşık yüz bin metrekarelik kullanım alanına sahip bir adliyenin projesini tamamladık. Önümüzdeki yer teslimi yapılacak ve inşaatına başlayacağız. Geçtiğimiz ay, Sayın Cumhurbaşkanımız da onayını verdi, bütçesi, tüm ödenekleri hazırlandı ve inşallah mevcut adliyemizin 10 katı büyüklüğünde bir yer olacak. Aydın'a yakışır, tüm vatandaşlarımızın hizmetlerini çok daha güzel bir şekilde alacağı bir adliyeyi yapacağız."

Söke, Bozdoğan ve Germencik'e yapılacak yeni adliye binalarının bir kısmının projesinin tamamlandığını, Nazilli Adliyesinin genişletilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Gül, "Adliye anlamında da adalet hizmetleri anlamında da çalışmalarımızı başarıyla sürdüreceğiz." dedi.

Aydın Adliyesini de ziyaret eden Gül, burada kurum çalışanlarıyla sohbet ettikten sonra Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker'le görüştü. Abdulhamit Gül, daha sonra Efeler ilçesindeki esnafı ziyaret etti.

Abdülhamit Gül, Hüseyin Aksoy, Adalet Bakanı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'ın yeni adliye binasının inşasına gelecek ay başlanacak - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık 14:06 Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor 14:02 Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor Redknapp , Ozan Kabak'a eleştiride bulundu: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı 13:37 Redknapp , Ozan Kabak'a eleştiride bulundu: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor 13:15 Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor 13:03 Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Rekabet Kurumu'nun kestiği 12:18 Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti
Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş 12:05 Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç 11:57 Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç

Son Dakika Haberleri
14:06 Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı
14:06 Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık
14:01 Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor
13:42 Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu
13:36 Redknapp , Ozan Kabak'a eleştiride bulundu: Bu çocuk kendini Zidane sanıyor, aptalca hataları bırakmalı
13:36 Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor
13:14 Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri yükseliyor
13:05 Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! "Beni öldürmek istiyorlar" demiş
12:57 Hangi parti seçmeni nereden alışveriş yapıyor? Bu araştırma ilk kez yapıldı, işte sonuçlar
12:45 Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik
Türkiye'de 80 erkek üzerinde araştırma yapıldı! İşte korona sonrası görülen cinsel iktidarsızlığın sebebi Türkiye'de 80 erkek üzerinde araştırma yapıldı! İşte korona sonrası görülen cinsel iktidarsızlığın sebebi         
14:10
Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı         
14:06
Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu         
13:43
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! "Beni öldürmek istiyorlar" demiş         
13:05
Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik Edis, Zeynep Bastık'la sarmaş dolaş dansıyla ilgili ilk kez konuştu: Performans sergiledik         
12:46
Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu Doktorların teşhis koyamadığı 29 yaşındaki genç, bir ayda yatağa mahkum oldu         
12:06
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı         
11:40
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı         
10:30
Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü         
10:24
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
08:21
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 14:14:24. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'ın yeni adliye binasının inşasına gelecek ay başlanacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement