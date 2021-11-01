Aydınlar beldesinde 2 bin ceviz fidanı dikilecek - Son Dakika

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, ilçeye bağlı Aydınlar beldesinde 90 dönüm araziye 2 bin ceviz fidanı dikeceklerini belirtti.

Demir, Belde Belediye Başkanı Arif Tusun ile Kaymakamlıkça hazırlanan ve Bitlis Orman Şefliğinin iş birliği ile yürütülen proje kapsamında cevizlerin dikileceği alanda incelemelerde bulundu.

Beldedeki 90 dönüm arazide 2 bin ceviz fidanını toprakla buluşturacaklarını belirten Demir, ilçenin ceviziyle öne çıktığını ve bunu geliştireceklerini söyledi.

Ceviz bahçelerini artırmayı amaçladıklarını aktaran Demir, "Amacımız yapacağımız projeler ile ilçemizde ceviz bahçelerini çoğaltmak ve bu sayede ilçe ekonomisine ve yeşil alana katkı sağlamaktır. Projemizi Bitlis Orman Şefliği ile birlikte yürütüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Tusun da beldede güzel bir ceviz bahçesinin kurulduğunu ifade etti.