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Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor - Son Dakika

Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor

18.10.2021 14:45
Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor

AYDIN'da Mehmet Dizen (40) ve Dilek Dizen (35) çifti, evde atıl ağaç ve eşyaları yeniden kullanılabilir hale getiriyor.

AYDIN'da Mehmet Dizen (40) ve Dilek Dizen (35) çifti, evde atıl ağaç ve eşyaları yeniden kullanılabilir hale getiriyor. Hobi atölyesi açan çift, bölgedeki kadınlara da ücretsiz kurs imkanı sağlıyor.

İncirliova ilçesinde evli ve 4 çocuk babası Mehmet Dizen, çocuk giyim üzerine işlettiği dükkanını kapattıktan sonra evde hobi olarak atık ağaç parçalarını süs eşyasına dönüştürmeye başladı. Dizen, kendini bu konuda günden güne geliştirirken, eşi Dilek de evde yıpranan eşyaları kendi imkanlarıyla yeniden kullanılabilir hale getirmeye başladı. 1 yıl önce atölye açan çiftin yaptığı ürünler kısa sürede yoğun ilgi gördü. Atölyede, bölgede yaşayan kadınlar için ücretsiz kurs imkanı da sağlandı. Haftada bir gün atölyede çalışma imkanı bulan kadınlar, seramikten ahşap boyamaya kadar birçok konuda aldıkları eğitim ile atıl eşyaları yeniden kullanılabilir hale dönüştürüyor. Atölyede sergilenen ürünler 20 liradan 500 liraya kadar değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

'KENDİ EŞYALARINI YENİLEYEREK BAŞLADI'Yeni eşya almak yerine evindeki yıpranmış eşyaları yenilemeye başladığını anlatan Dilek Dizen, "Yeni eşya almak maliyetli oluyor ancak kadınlar evde yenilik yapmayı seviyor. Ben de bu işe 3 yıl önce evimdeki eşyaları kendi imkanlarımla yenileyerek başladım. Daha sonra yaşadığımız bölgede bu tür ürünlerin yapıldığı ya da satıldığı bir yer olmadığı için atölye açmaya karar verdik. Atölyemizde hocamızın eşliğinde gerek buradaki ürünleri gerekse evlerinden getirecekleri ürünleri yenilemeleri için dersler veriyoruz. Boyalarla evlerindeki eşyaları çok farklı ve yepyeni bir hale dönüştürüyorlar. Farklı tekniklerle kursiyerlerin ufkunu daha da açmayı, yeniliklere açık olmalarını ve yeni ürünler yapmalarına aracı oluyoruz. Ortaya çıkan ürünleri kursiyerlerimiz için burada sergileyerek satışa sunabiliyoruz. Bazı kursiyerlerimiz sosyal medya hesaplarında da satışlarını gerçekleştirebiliyorlar" ifadelerini kullandı.'EN İYİSİ IHLAMUR AĞACI'Mehmet Dizen ise, "Evde hobi olarak ağaç oyma işine başladım. Açtığımız atölyede de bunu her geçen gün ilerleterek devam ediyorum. Bunu bir karakalem resim ya da bir yağlı boya tablo gibi düşünün. Ağaçları elle oyarak işlem yapıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş işlerden birisi. Keyifli ve çok zevkli ama bir o kadar da zahmetli bir iş. Her ağaç oyulabilir ama bu iş için en ideali ıhlamur ağacıdır. Ihlamur, çam, kavak ve benzeri ağaçları işliyoruz. Bir ürünün tamamlanması yaklaşık 2-3 gün zaman alıyor" dedi. 'AHŞAP BOYAMA EĞİTİMİ VERİYOR'Efeler ve Koçarlı halk eğitim merkezlerinde eğitmenlik yapan Şafak Erdoğdu ise, "Kursiyerlerimize ahşap boyama eğitimi veriyorum. Teknik çalışıyoruz. Ahşap boyamanın tüm tekniklerini öğretiyorum. Bugün yaptığımız eğitimde ayna efektlerini kullandık. Burada seramikten ahşap boyamaya kadar her türlü imkan sağlanıyor. Kursa katılanlara tüm boyama işlerini öğretiyorum" diye konuştu.'BOŞ VAKİTLERİMİ DEĞERLENDİRİYORUM'

Muhasebeci olarak çalıştığı işinden pandemi nedeniyle ayrılmak durumunda kaldığını dile getiren kursiyerlerden Ayşe Cihan da, "Boş vakitlerimi değerlendirmek için çok güzel bir fırsat olduğunu düşündüm. Ben bu kurslara 2 haftadır katılıyorum. Yeni katılsam da kendimi şimdiden geliştirmeye başladığımı hissediyorum. Ortaya aldığım kurslar sayesinde güzel şeyler çıkmaya başladı. İnşallah ilerleyen günlerde bu alanda kendimizi ilerletmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.


Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor
Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor
Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor
Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor
Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor
Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor
Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor
Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor
Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor
Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor
Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor

İncirliova, Atölye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydınlı çift, atölyelerinde atıl eşyaları yeniliyor - Son Dakika
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