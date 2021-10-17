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Ayı barınağının sevimli yavrusu "Turkuaz"ın gözleri özel bakımla açılacak - Son Dakika

Ayı barınağının sevimli yavrusu "Turkuaz"ın gözleri özel bakımla açılacak

17.10.2021 10:58

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ayı barınağında özel bakıma alınan doğuştan görme engelli "Turkuaz" isimli ayı yavrusunun tedavisinden olumlu sonuç alınmaya başlandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ayı barınağında özel bakıma alınan doğuştan görme engelli "Turkuaz" isimli ayı yavrusunun tedavisinden olumlu sonuç alınmaya başlandı.

"Ayılara özgürlük" temalı çalışmayla 1994'te başlatılan "Libearty-Türk Ayı Projesi" kapsamında, dans ettirilerek üzerinden para kazanılan ayıların çeşitli illerden toplanıp getirildiği ve rehabilitasyonlarının yapıldığı tesis, doğada yaşayamayacak durumda olan ayılara ev sahipliği yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak açılan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 10'u yavru 74 boz ayı bulunuyor.

Bu yavrular arasında, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra merkeze getirilen ve doğuştan görme engelli olduğu belirlenen "Turkuaz" adlı ayı yavrusu da yer alıyor. 8 aylık yavrunun gözlerinin açılabilmesi için özel bakım ve tedaviler uygulayan merkez yetkilileri, tedavide olumlu sonuçlar elde etmeye başladı.

İlk geldiğinde gözleri görmediği için hırçın davranışlar sergileyen ayının özel bakım sayesinde kısmen görebilmesi sağlandı.

"Bizim için neşe kaynağı oldu"

Merkez şefi Azizcan Sezer, AA muhabirine, Turkuaz'ın ilk tedavisinin Elazığ Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde yapıldığını söyledi.

Yavrunun buradan bir ay önce kendilerine gönderildiğini belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Yavru ayımız buraya gönderilince biz de ona 'Turkuaz' ismini verdik. Doğuştan görme kaybı söz konusu. Tedavisine başladık ve bir aydır aralıksız sürüyor. Merkezdeki 74 ayının içerisinde özel bakım uyguladığımız ayılar biri. Görüşünde ilerleme kaydettik. Daha iyi görebilmesi ve kendi yaşıtında olan ayılarla aynı alana alabilmemiz için tedavisine devam edeceğiz. Yavru ayımız henüz 8 aylık. En küçük olan ayılarımızdan. Burada bizim için neşe kaynağı oldu."

Ayı barınağının sevimli yavrusu Turkuaz ın gözleri özel bakımla açılacak
Ayı barınağının sevimli yavrusu Turkuaz ın gözleri özel bakımla açılacak
Ayı barınağının sevimli yavrusu Turkuaz ın gözleri özel bakımla açılacak
Ayı barınağının sevimli yavrusu Turkuaz ın gözleri özel bakımla açılacak

Rehabilitasyon Merkezi, Görme Engelli, Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayı barınağının sevimli yavrusu 'Turkuaz'ın gözleri özel bakımla açılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayı barınağının sevimli yavrusu "Turkuaz"ın gözleri özel bakımla açılacak - Son Dakika
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