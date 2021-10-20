AYININ PEŞİNDEN KOŞUP, YAKLAŞARAK SELFİE ÇEKTİ - Son Dakika

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, Umutcan Yarar (24) gördüğü ayının peşinde koşup, yaklaşarak selfie çekti.

Son 3 ayda 6 vatandaşın ayı saldırısına uğradığı Ovacık ilçesinde, Umutcan Yarar, Mercan vadisinde gezerken bir bozayı fark etti. Ayının peşinden koşup yaklaşan Yarar, selfie çekti.

9 yıl önce bir mağaranın giriş kısmında ayı ile karşılaştığında telefonun şarjı olmadığı için selfie çekemediği için üzüldüğünü belirten Umutcan Yarar, 13 yıldır ailemle birlikte hayvancılık yapıyorum. Bundan 9 yıl önce bir ayıyla mağarada karşılaşmıştım. Uzandığımda ona elimi vurabilecek kadar yakındım. O çıkamıyordu oradan ben de giremiyordum. Telefonum şarjı bittiği için onunla selfie çekememiştim ve bu durum beni çok üzmüştü, içimde kalmıştı. Hayallerimden biri ayıyla yakın olmak ve onu beslemek. Dün güzel bir selfie çektim ayıyla. Bu durum beni çok ama çok mutlu etti. Ayı ile karşılaştığımızda köpekler bayağı saldırdı. Ben de köpekleri sakinleştirmeye çalıştım ayıyla fotoğraf çekebilmek için. Köpekleri sakinleştirdim ve ayıya bayağı yaklaştım. O da bana doğru geldi ve fotoğrafı çektim dedi.