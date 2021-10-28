AYRILMAK İSTEYEN SEVGİLİSİNİ TAKSİDE ÖLDÜRDÜ, TAKSİ İLE EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU - Son Dakika

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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Ali Akbaba (50) taksi içerisinde kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen arkadaşı Seyhan Gözer'i (44) tabancayla başına ateş ederek öldürdü. Ali Akbaba kadını hastaneye götürmek isteyen taksicinin başına silahı dayayıp, "Bırak ölürse ölsün. Sen emniyet müdürlüğüne götür bizi" diyerek polise teslim oldu.

Olay, Gölcük Saraylı Köyü'nde meydana geldi. Ali Akbaba sabah erken saatlerde servise binip işe gidecek olan arkadaşı Seyhan Gözer'in yanına gitti. Ali Akbaba, Seyhan Gözer'e taksi ile kendisini işe bırakacağını söyledi. Bunun üzerine, Seyhan Gözer taksiye bindi. Seyhan Gözer, Ali Akbaba'ya kendisinden ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Ali Akbaba ile Seyhan Gözer tartışmaya başladı. İş yerinin önüne geldiklerinde Ali Akbaba taksiciye devam etmesini söyledi. Taksi Saraylı Köyü'ne geldiğinde Ali Akbaba tabancasını çıkartarak Seyhan Gözer'in başına ateş edip öldürdü.

'BIRAK ÖLÜRSE ÖLSÜN'

Taksiyi kullanan sürücü hastaneye gitmek istedi. Ali Akbaba iddiaya göre taksicinin başına tabancayı dayayıp, "Bırak ölürse ölsün. Sen emniyet müdürlüğüne götür bizi" dedikten sonra taksici, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek aracı bahçede park etti. Polislere durumu anlatan Ali Akbaba, teslim oldu.

Taksi içerisinde kadının cesedini bulunurken, olay yeri inceleme ekibi incelemede bulundu. Kadının cesedi daha sonra morga kaldırıldı. Polis, Ali Akbaba ve taksi sürücüsünün ifadelerini alırken, soruşturma devam ediyor.