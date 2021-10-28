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Ayşenur'un gözleri arasındaki mesafe 3 santime düşürüldü - Son Dakika

Ayşenur'un gözleri arasındaki mesafe 3 santime düşürüldü

28.10.2021 11:47
Ayşenur'un gözleri arasındaki mesafe 3 santime düşürüldü

DÜNYADA sadece 4 ailede görülen 'yüz anomalisi' (yapısal bozukluk) rahatsızlığı bulunan Ayşenur Yavuz'un (5,5) gözleri arasındaki 6 santimlik mesafe Ankara Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla 3 santime düşürülürken, burun yapısı da düzeltildi.

DÜNYADA sadece 4 ailede görülen 'yüz anomalisi' (yapısal bozukluk) rahatsızlığı bulunan Ayşenur Yavuz'un (5,5) gözleri arasındaki 6 santimlik mesafe Ankara Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla 3 santime düşürülürken, burun yapısı da düzeltildi. Ameliyatı yapan Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü, "Hastamızın gözlerinin arasındaki mesafeyi 3 santime kadar indirdik, burun da yaptık. Bu şekildeki bir ameliyat muhtemelen dünyada ilk olabilir diye düşünüyoruz. Buna benzer bir örnek görmedik literatürde" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik personeli olarak çalışan ve doğuştan yüzünde dünyada nadir görülen 'yüz anomalisi' rahatsızlığı olan Mustafa Yavuz'un (36) 2 çocuğundan küçüğü Ayşenur Yavuz'da da doğuştan aynı hastalık meydana geldi. Baba Yavuz, iki gözü arasında 6 santim mesafe olan kızının okula başlama çağı geldiğinde çevresi ile sıkıntılar yaşaması nedeniyle tedavi için özel kurumlarla görüştü. Fakat hem ameliyatın olumsuz sonuçlanma ihtimali hem de maddi açıdan bunu karşılayamayacağını öğrendi.

Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Ayşenur Yavuz, 6 ay önce Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ankara Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Op. Dr. Hasan Murat Ergani, Op. Dr. Burak Yaşar ve ekibi tarafından yapılan operasoynla Ayşenur Yavuz'un 2 gözü arasındaki 6 santimlik mesafe 3 santime indirildi.'DÜNYADA ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR SENDROM'Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü, bu sendromun dünyada 4 ailede görüldüğünü belirterek, "Bu 4'üncü ailemiz. Çok nadir görülen bir sendrom. Özellikle hastanın yüz yapısı yani kraniyofasiyal yapısındaki deformitelerle karakterize bir hastalık. Hastamızı en çok rahatsız eden şey burun yapısının olmayışı, gözlerin normalden çok ayrık görülmesi ve bunun yarattığı psikososyal problemler. Hastamız 2020'den itibaren bunun tedavisi için bir uğraş vermiş. Ailesi de oldukça ilgilenmiş. Başka merkezlere de gitmişler ve başka merkezlerden bu ameliyatın Türkiye içerisinde yapılamayacağı şeklinde bir cevap almışlar. Durum böyle olunca Sağlık Bakanlığı tarafından hasta bize yönlendirildi. Yaptığımız ameliyat kraniyofasiyal bir anomalinin düzeltilmesiyle beraber yumuşak dokuyla yüzün şeklinin de tekrar düzeltilmesi ve özellikli bir burun rekonstrüksiyonuydu. Çünkü hasta sadece gözlerinin ayrık olmasından değil burnunun da düz olmasından şikayetçiydi. Kız çocuğu olması nedeniyle de özel bir önemi vardı bu işin bizim için" dedi.'3 SANTİME KADAR İNDİRDİK'Prof. Dr. Ünlü, ameliyatın 4 saat sürdüğünü ve şu anda hastada herhangi bir sıkıntının olmadığını belirterek, "Bilinen yöntemler dışında kendi yöntemimizi uyguladık. Hastamızın gözlerinin arasındaki mesafeyi 6 santimden 3 santime kadar indirdik. Yani 3 santim yaklaştırdık. Bu ameliyatta önemli olan şey bu. Genelde standart tekniklerde 1,5-2 santime kadar bir yaklaşım söz konusu olabilirken biz hastaya hiçbir şekilde zarar vermeden göz kürelerini ve orbital yapıları 3 santim içeriye doğru aldık ve yaklaştırdık. Hastaya burun da yaptık. Şimdi güzel ve şirin bir burnu var. Gözleri de normale çok yakın bir şekle yakın. Herhangi bir şekilde sıkıntısı yok. Ameliyat sonrası gayet iyi geçti. Şu anda fonksiyonel bir sıkıntısı yok. Yüz sinirleri sağlam. Kemikleri sağlam. Çok zor bir ameliyatı iyi bir şekilde hallettiğimizi düşünüyorum. Bir daha ameliyat olma durumu olmayacak. Fakat göz kapaklarına ilerleyen zamanlarda revizyon yapacağız" diye konuştu.'BÖYLE BİR AMELİYAT DÜNYADA İLK'Böyle bir ameliyatın dünyada ilk olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ünlü, "Net olarak bir araştırma yapmadık; fakat bu şekildeki bir ameliyat muhtemelen dünyada ilk olabilir diye düşünüyoruz. Buna benzer bir örnek görmedik literatürde. Şunu açık ve net olarak söylüyorum; hem Türkiye bazında hem de Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi bazında bizim burada yapamayacağımız (el, kol, bacak ve yüz nakli dahil) bir ameliyat yok. Plastik cerrahi konusunda yurt dışında yapılan veya yapılabilecek olan her şey zaten burada üst seviyede yapılıyor" ifadelerini kullandı.'DEVLETİMİZ BİZE SAHİP ÇIKTI'

Baba Mustafa Yavuz, kızının operasyonunun başarılı geçmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Kızımız okulda ve sokağa çıktığı zaman tepki çekiyordu. Gözleri anormal derecede gözüktüğü için öncelikle küçük çocuklar kızıma tepkiyle yaklaşıyordu. Bu da onu üzüyordu. Ağlayarak eve geliyordu. Bu bizim için uzun bir süreç. Ben 6 aydır uğraşıyorum. Daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından bize ulaştılar. Bize yardım toplama işleri ile ilgili uğraşmamıza gerek olmadığını söylediler. Ardından bizi Ramazan Erkin hocamıza yönlendirdiler. O da bu konuda 2 aya yakın bir araştırma yaptı. ve en sonunda da kızımın ameliyatı başarılı bir şekilde oldu. Sağ olsunlar; sağlık bakanımız, devletimiz bize sahip çıktılar. Maddi açıdan benim gücümün yetmeyeceği bir operasyonu burada tek kuruş bir para vermeden devletimiz, sağlık bakanlığımız ameliyatımız yaptırdı. Sizlerin nezdinde de sağlık bakanımıza ve devletimize çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ


- Ankara
Ayşenur'un gözleri arasındaki mesafe 3 santime düşürüldü
Ayşenur'un gözleri arasındaki mesafe 3 santime düşürüldü
Ayşenur'un gözleri arasındaki mesafe 3 santime düşürüldü
Ayşenur'un gözleri arasındaki mesafe 3 santime düşürüldü
Ayşenur'un gözleri arasındaki mesafe 3 santime düşürüldü
Ayşenur'un gözleri arasındaki mesafe 3 santime düşürüldü
Ayşenur'un gözleri arasındaki mesafe 3 santime düşürüldü
Ayşenur'un gözleri arasındaki mesafe 3 santime düşürüldü
Ayşenur'un gözleri arasındaki mesafe 3 santime düşürüldü
Ayşenur'un gözleri arasındaki mesafe 3 santime düşürüldü
Ayşenur'un gözleri arasındaki mesafe 3 santime düşürüldü
Ayşenur'un gözleri arasındaki mesafe 3 santime düşürüldü
Ayşenur'un gözleri arasındaki mesafe 3 santime düşürüldü
Ayşenur'un gözleri arasındaki mesafe 3 santime düşürüldü

Ankara Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Ayşenur Yavuz, Plastik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayşenur'un gözleri arasındaki mesafe 3 santime düşürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayşenur'un gözleri arasındaki mesafe 3 santime düşürüldü - Son Dakika
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