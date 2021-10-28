Ayvalık Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı için üç günlük ilçe geneline yayılan bir program hazırladı - Son Dakika

Kutlamalara hazırlanan stadyumda koltuklar değişti, protokol tribünü yenilendi. Duvar boyama ve iyileştirme çalışmaları bayrama hazır hale getirildi.

Çalışmaları yerinde inceleyip değerlendirmelerde bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili hazırlıklarda sona gelindiğini kaydederek, program kapsamında Cumhuriyet kutlamalarının Hüsnü Uğural Stadı'nda yapılacağını belirtti. Başkan Ergin "Ayvalık bu yıl da Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşayacak. Yapılan tüm çalışmalar Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sonrası Ayvalıkgücü Belediyespor taraftarımıza hizmet edecek. Pandemi sonrası özlediğimiz tribünlere ve taraftarımıza yakışır bir yenileme çalışması ile sezona hazırız. Biz spora ve sporcuya desteklerimizi sürdürüp, her alanda hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.