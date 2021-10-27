Ayvalık Belediyesi, Atatürk Türkiye'sine yakışır törenlerle kutlamaya hazır - Son Dakika

28 Ekim günü Cumhuriyet Meydanı'nda saat 13.00'de Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreniyle başlayacak olan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları; 29 Ekim saat 10.00'da Hüsnü Uğural Stadyumu'nda düzenlenen törenle coşku doruğa ulaşacak.

Akşam 19.00'da fener alayı ile şenlenecek olan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 20.30'da Küçükköy Halil Başyazgan Kültür Merkezi'ndeki "Cumhuriyet Balosu" ile taçlanacak. Kültür merkezinde saat 21.00'de ise yarım asırdır televizyon habercisi, Sözcü yazarı Uğur Dündar'ın "Demokrasi Arenası" programı başlayacak.

30 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de aydınlanma ve demokrasi mücadelesinin sembol isimlerinden, 18 Ekim 2020 yılında yitirdiğimiz Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun adına Alibey (Cunda) Adası'nda kütüphanenin açılışı gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının son günü olan 31 Ekim'de ise Kırsal mahallelerarasında düzenlenen Cumhuriyet Kupası final maçı oynanacak ve kupa töreniyle kutlamalar son bulacak.