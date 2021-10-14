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Ayvalık, eski silüetine kavuşuyor - Son Dakika

Ayvalık, eski silüetine kavuşuyor

14.10.2021 09:39
Ayvalık, eski silüetine kavuşuyor

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ın eski fotoğraflarında yer alan dokuz yel değirmeninin yerlerinin belirlendiğini, kentin eski siluetine kavuşturulması için kazı çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Çalışmalar kapsamında Küçükköy Mahallesi'nin değirmenler tepesindeki tarihi değirmenlerin de restore edilmesi planlanıyor. Tarihi yel değirmenlerinde kazı çalışmaları Balıkesir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu onayıyla, Balıkesir Müze Müdürlüğü'nün denetimde Ayvalık Belediyesi tarafından yürütülüyor.

Başkan Mesut Ergin, dokuz adet değirmenden bir tanesinin gözetleme kulesi özelliğini de taşıdığını belirtti.Ergin, "Günyüzüne çıkan hikayesiyle Ayvalık'a tepeden bakan değirmenlerin orijinal yapılarına uygun bir açıkhava müzesi yaratılacak ve bulundukları alanları şehrimizin önemli cazibe merkezi haline getirecek. Değirmenler 10-15 metre yüksekliklere sahip olacak ve tarihi de 18. ve 19. yüzyıllara dayanıyor" dedi.

Dokuz yel değirmeninin izini tespit etmenin mutluluğunu Ayvalıklı hemşerileriyle paylaşmanın keyfini yaşadığını vurgulayan Belediye Başkanı Mesut Ergin, yel değirmenlerinin kazıları tamamlandıktan sonra hazineden yer tahsisi talepleri olacağını söyledi. Daha sonra bu değirmenlerin hepsini restore edip orijinal hali ile ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Başkan Ergin, "Ayvalık'ın eski fotoğraflarına baktığınızda kentin yüksek noktalarında yel değirmenlerinin şehrimize ayrı bir renk kattığını görüyoruz. Şimdi de bu dokuz değirmeni restore ederek kent turizmine kazandırıyoruz ve gelecek nesillere hem çevresel hem tarihsel anlamda iyi örnekler sunmayı amaçlıyoruz. Tamamlandığında yine çok eski yıllarda olduğu gibi çekilen fotoğraflarda yel değirmenleri görünecek olup kentimizin siluetine ve görünümüne önemli katkı sağlayacaklardır" diye konuştu.

Ayvalık Belediyesi, Mesut Ergin, Balıkesir, Küçükköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ayvalık, eski silüetine kavuşuyor - Son Dakika


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