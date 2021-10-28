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Ayvalık'ta "16. Uluslararası Zeytin Hasadı Festivali" gerçekleştirildi - Son Dakika

Ayvalık'ta "16. Uluslararası Zeytin Hasadı Festivali" gerçekleştirildi

28.10.2021 16:51
Ayvalık'ta

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 16'ncısı yapılan "Uluslararası Zeytin Hasadı Festivali" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 16'ncısı yapılan "Uluslararası Zeytin Hasadı Festivali" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve İlçe Ziraat Odası tarafından gerçekleştirilen festival, kahvaltı ve "Zeytine minnet" yürüyüşü ile başladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Büyük Park'taki törende yaptığı konuşmada, dünyanın en önemli zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin bulunduğu merkezlerden biri olan ilçenin bu alanda her geçen yıl biraz daha zirveye yaklaştığını söyledi.

Zeytinliklerin kentin yüzde 41'inden fazlasını kapladığını belirten Ergin, "Ayvalık zeytinyağı, coğrafi işaret sahibi olması nedeniyle giderek daha geniş bir coğrafyada hiç tartışma götürmeksizin kabul görüyor, aranıyor ve bilinirliliği artıyor." dedi.

Ergin, geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle festivalin yapılamadığını hatırlatarak, "Biz yine de içimiz buruk, küçük çapta, festival tadında olmasa da zeytinyağı üretimlerine katıldık, bin yaşını aşmış zeytin ağaçlarıyla kucaklaştık. Zeytinyağının insan yaşamındaki vazgeçilmez yerini ve tadını 7'den 77'ye herkes biliyor ve kabul ediyor. Ancak daha etkin biçimde hatırlatmak ve bu yolla zeytinyağı tüketimini artırmaya katkıda bulunmak amacıyla bu yıl da Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasadı Festivali'nde bir araya geliyoruz." diye konuştu.

Belediyenin öncülüğüyle kırsal mahallelerde yaşayan çocukların oluşturduğu Zeytin Çekirdekleri Korosu'nun konseriyle devam eden etkinlik, protokol üyelerince zeytinyağı firmalarının stantlarının ziyaret edilmesinin ardından sona erdi.

Festivale, Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, İlçe Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, Ayvalık Zeytinyağı Analiz Laboratuvarı Başkanı Ali Uçar, firmaların temsilcileri, zeytin üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

Zeytinyağı, Hisarcık, Ayvalık, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta '16. Uluslararası Zeytin Hasadı Festivali' gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayvalık'ta "16. Uluslararası Zeytin Hasadı Festivali" gerçekleştirildi - Son Dakika
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