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Ayvalık'ta, emniyet, sağlık ve zabıta müdürlükleri ortaklığında denetim yapıldı - Son Dakika

Ayvalık'ta, emniyet, sağlık ve zabıta müdürlükleri ortaklığında denetim yapıldı

08.10.2021 08:56
Ayvalık'ta, emniyet, sağlık ve zabıta müdürlükleri ortaklığında denetim yapıldı

Ayvalık genelinde; market, bakkal, restoran, kafeterya, pastane gibi gıda işletmelerine yönelik fahiş fiyat, hijyen, son kullanma tarihi, vergi levhası, işyeri ruhsatı, etiket ve menşei konularında denetimler gerçekleştirildi.

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Ayvalık'ta sık aralıklarla yapılan denetimlerde mevzuat hükümlerine aykırı davranan ve kurallara uymayan işyeri sahipleri uyarıldı, tekrarı halinde cezalandırılacakları konusunda ihtar verildi. Vatandaşların hijyenik koşullarda üretilen gıdalara gönül rahatlığı ile ulaşmalarını sağlamak için denetimlere devam eden ekipler, kent merkezi ile Ali Bey Adası (Cunda), Altınova ve Küçükköy'de incelemelerde bulundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalıklı hemşehrilerimizin hijyenik koşullarda üretilmiş gıdalara ulaşması için denetimler yapıyoruz. Bu konuda taviz vermiyoruz. Ayrıca esnafımızdan, vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uymalarını rica ediyorum" dedi.

Ayvalık'ta, emniyet, sağlık ve zabıta müdürlükleri ortaklığında denetim yapıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta, emniyet, sağlık ve zabıta müdürlükleri ortaklığında denetim yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayvalık'ta, emniyet, sağlık ve zabıta müdürlükleri ortaklığında denetim yapıldı - Son Dakika
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