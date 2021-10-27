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Az uyku alzaymır ve kanser riskini artırıyor - Son Dakika

Az uyku alzaymır ve kanser riskini artırıyor

27.10.2021 12:40

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nejat Altıntaş, az uykunun alzaymır ve kanser riskini artırdığını söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nejat Altıntaş, az uykunun alzaymır ve kanser riskini artırdığını söyledi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde "Uyku, Uykusuzluk ve Rüyaların Gizemi Konferası" veren Altıntaş, insanların sağlık sorunları yaşamamaları için düzenli uyumaları gerektiğini söyledi.

Uykusuzluğun bazı sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Altıntaş şöyle devam etti:

"6 saatten az uyku ölüm oranını 3 kat, 8 saatten fazla uyku ölüm oranını 2 kat artırıyor. Uykusuzluk alzaymır hastası yapıyor. Özellikle 6 saatin altında uyuyan insanlarda prostat, kolon ve meme kanseri riski de daha fazla. 70 yaş üzerindeki 4 kişiden birisi alzaymır. Bunu önleyebilir miyiz, önleyemeyiz. Beynimizin içerisinde bir madde birikiyor, bu madde beyni çöplüğe çeviriyor. Çöplüğe dönen beyinde unutkanlıklar başlıyor, çeşitli hastalıklar oluyor. Bunun sebebi beyinde biriken maddedir. Uyku esnasında beyin hücrelerini destekleyecek alanlar açılıyor. Beyin dışında bir su var bu da hücrelerin arasına girerek orada birikmiş maddeleri uzaklaştırıyor. Bu sadece uyku esnasında oluyor."

Altıntaş, özellikle 24.00 ila 03.00 arasındaki uykuya dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Alzaymır hastalarının yakınlarının genelde "Hastamız 5-6 ay öncesinden uykusuzluk problemi yaşamaya başlamıştı" dediklerini aktaran Altıntaş, "Sağlığımız için mutlaka uyumamız gerekiyor. Genelde eşler arasında şiddetli kavgalar ve yaralamalar gece 24.00'den sonra meydana geliyor. Çünkü insanlar uyuyamadığı için beynin ahlak yapısı veya düşünme yetenekleri kayboluyor." ifadesini kullandı.

Bebek sağlığı açısında hamilelerde uykunun önemli olduğuna dikkati çeken Altıntaş şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doğan 20 çocuktan birisi otistik. Etrafınıza bakınca bir sürü otistik çocuk göreceksiniz. Bunun sebebi çevre kirliliği, telefon kirlilikleri arttı. Yapılan bir araştırmada fareleri uyutmadığınızda doğan farelerin yüzde 30'unda otizm açığa çıkıyor. Anne, hamileliği esnasında düzgün uyuyamazsa doğacak çocuğu ya geri çekilmenin içerisinde oluyor ya da otistik oluyor. Yapılan bir araştırmada bir hafta boyunca uyumayan veya 4 saat uyuyan insanlardaki Kovid-19'a karşı gelişen antikor seviyesine baktıkları zaman, onların antikor seviyesi uyuyan insanlara göre yüzde 50 daha az."

NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı müzik dinletisi sunduğu konferansı Vali Yardımcısı Murat Eren, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ile protokol üyeleri de takip etti.

Az uyku alzaymır ve kanser riskini artırıyor
Az uyku alzaymır ve kanser riskini artırıyor
Az uyku alzaymır ve kanser riskini artırıyor
Az uyku alzaymır ve kanser riskini artırıyor

Namık Kemal Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Tekirdağ, Kanser, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Az uyku alzaymır ve kanser riskini artırıyor - Son Dakika


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