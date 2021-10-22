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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Türk Konseyi Medya Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Türk Konseyi Medya Forumu'nda konuştu Açıklaması

22.10.2021 15:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Türk Konseyi Medya Forumu'nda konuştu Açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, "Medya mensupları olarak omuzlarınızda büyük bir sorumluluk var. Birincisi ortak kültürümüzü başta gençlerimiz olmak üzere halka tanıtmak ve aynı zamanda zengin Türk kültürünün dünyada tanınması için çalışmaktır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, "Medya mensupları olarak omuzlarınızda büyük bir sorumluluk var. Birincisi ortak kültürümüzü başta gençlerimiz olmak üzere halka tanıtmak ve aynı zamanda zengin Türk kültürünün dünyada tanınması için çalışmaktır." dedi.

Hacıyev, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Türk Konseyi Medya Forumu'nun açılışında katılımcılara hitap etti.

Türkiye'de böyle bir forumun yapılmasının önemli olduğunu kaydeden Hacıyev, Türk Konseyi olarak 2009'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması'yla büyük yol aldıklarını dile getirdi.

Hacıyev, Türk Konseyi'nin diğer uluslararası kuruluşlardan çok farklı olduğuna dikkati çekerek, "Uluslararası teşkilatların oluşumu bazen siyasi, ekonomik ve diğer çıkarlara dayanır. Tabii ki bizim teşkilatımızın da bu tür çıkarları vardır. Ama bundan ziyade, Türk Konseyi'nin temelini ana felsefesini bizim kardeşliğimiz, değerlerimiz, ortak geçmişimiz, tarihimiz oluşturmaktadır. Türk Konseyi'nin gücü bundan doğmaktadır ve bizim dostluğumuzu bir araya getirerek bizi ileriye doğru götüren bir teşkilattır." diye konuştu.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev'in desteğiyle gelecek zirvede çok önemli kararların kabul edilmesini beklediklerini aktaran Hacıyev, bu kararların kabul edilmesiyle Türk Konseyi'nin uluslararası ilişkilerde daha güçlü bir rol alacağına işaret etti.

Hacıyev, bugün Türk Konseyi denildiğinde kardeş ülkeler arasında tüm sahaları kapsayan çok taraflı iş birliğine şahit olduklarını belirtti.

Azerbaycan'ın iş birliğini tüm alanlarda geliştirme konusunda her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğine vurgu yapan Hacıyev, bunun yanı sıra Türk Konseyi ile iş birliği yapmak isteyen diğer ülkelerin sayısının da arttığını ifade etti.

Karabağ zaferinde Türkiye'nin Azerbaycan'a sosyal medyada verdiği destek

Hacıyev, geçen yılın Azerbaycan halkı için önemli bir yıl olduğunu, 30 yılın ardından Azerbaycan halkının Karabağ hasretinin sona erdiğini belirterek, "Kardeş Türkiye'nin Azerbaycan'a olan manevi, siyasi ve diplomatik desteğini ve en başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini vurgulamak istiyorum. Bütün kardeş Türkiye'nin kalbi o dönemde Azerbaycan'ın kalbiyle atıyordu. Nihayet Azerbaycan halkının bu hasreti sona erdi. Aynı zamanda tüm süreç boyunca 44 günlük savaşta Türk Konseyi ülkeleri özellikle Azerbaycan halkından desteklerini esirgemediler." dedi.

Öte yandan Hacıyev, bu süreçte geleneksel ve sosyal medyada Türk dünyasının ve özellikle Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğe dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda sosyal medya izlendiğinde, kardeş Türk ülkelerinin sosyal medyasında Azerbaycan'a verilen desteğe, Azerbaycan'a bağlılığa, Azerbaycan ile yan yana olunmasına bir kez daha şahit olduk. Bu bizi gururlandırdı ve onurlandırdı. Bunu burada vurgulamak zorundaydım. Kardeş Türkiye'nin medya alanında Azerbaycan'a desteği, kardeşim Fahrettin Altun'un da dediği gibi 'Azerbaycan'la omuz omuza çalışarak Azerbaycan'a karşı yürütülen enformasyon savaşını kazandık'. Tüm adımlarımızı birlikte attık. Bu savaştan sonra ülkemize karşı gerçek bir enformasyon propagandası yürütülmüştür. Bu vesileyle kardeş Türkiye medyasına şükranlarımızı sunmak istiyoruz."

Hacıyev, Türk Konseyi olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirdiklerini, medya faaliyetlerini de sürdürdüklerini dile getirdi.

Bugünkü forumu yıllardır hayal ettiklerini ifade eden Hacıyev, medya çalışanlarının da bir araya gelmesinden gurur duyduklarını belirtti.

"Medya mensupları olarak omuzlarınızda büyük bir sorumluluk var"

Ortak kültürü daha yakından inceleme ve dünyaya tanıtma gibi görevlerinin olduğunu kaydeden Hacıyev, "Bu nedenle medya mensupları olarak omuzlarınızda büyük bir sorumluluk var. Birincisi ortak kültürümüzü başta gençlerimiz olmak üzere halka tanıtmak ve aynı zamanda zengin Türk kültürünün dünyada tanınması için çalışmaktır." ifadesini kullandı.

Hacıyev, Türk dünyasına ve ülkelerine karşı uluslararası ölçekte bir dizi yalan haber kampanyasının yürütüldüğünü, bunlarla mücadelede en önemli rolün de gerçeği doğru biçimde aktarmak olduğunu belirterek, bunun için birlikte çalışmak gerektiğini vurguladı.

Karabağ'da 10 bin kilometrekareden fazla Azerbaycan toprağının tamamen yok edildiğini kaydeden Hacıyev, Türk medya mensuplarının Karabağ'ı ziyaret ederek bu vandal eylemleri dünya kamuoyuyla paylaştığını dile getirdi.

Azerbaycan'ın sesini sosyal medyada daha aktif ve doğru şekilde duyurması için yardım çağrısında bulunan Hacıyev, "Burada amacımız kısas değil, barışa seslenmektir. Amacımız gelecekte dünyada bu tür olayların önüne geçmek. Aynı zamanda Karabağ, Azerbaycan ve Türk halklarına özgü derin bir kültürel mirasa sahiptir. Bu kültürün 30 yıldır yok edildiğini belirtmekte fayda var." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Türk Konseyi Medya Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Türk Konseyi Medya Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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