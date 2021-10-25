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Azerbaycan'da kurulan tarım parkına Tekirdağ'dan da tarım aleti gönderildi - Son Dakika

Azerbaycan'da kurulan tarım parkına Tekirdağ'dan da tarım aleti gönderildi

25.10.2021 11:24
Azerbaycan'da kurulan tarım parkına Tekirdağ'dan da tarım aleti gönderildi

Tekirdağ'da bir firma, Ermenistan işgalinden kurtarılan bazı bölgelerin tarıma kazandırılması amacıyla kurulan tarım parkında kullanılmak üzere Azerbaycan'a tarım aletleri ihraç ediyor.

Tekirdağ'da bir firma, Ermenistan işgalinden kurtarılan bazı bölgelerin tarıma kazandırılması amacıyla kurulan tarım parkında kullanılmak üzere Azerbaycan'a tarım aletleri ihraç ediyor.

Azerbaycan ve Türkiye, Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan'da yıllardır atıl kalan arazileri birlikte tarıma hazırlıyor. Zengilan şehrine bağlı Ağalı köyünde bölgenin ilk "akıllı köy"ünün inşa edileceği proje kapsamında Türk şirketlerinin de katkısıyla kurulan tarım parkı da yer alıyor.

Tarım parkında ekin alanları, seralar, büyükbaş hayvan çiftliği ve meyve bahçeleri olacak. Tarım parkı ile hem bölgede hayatın yeniden canlanmasına katkı sağlanması hem de daha verimli tarımsal üretim gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Hayrabolu Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Duran Tarım firması, Azerbaycan'a tarım aletleri gönderilmesi için çalışma başlattı. Üretilen tarım aletleri gerekli montaj işlerinin ardından tırlara yüklenerek Azerbaycan'a gönderiliyor.

Firma, ilk etapta 17 kombi kürüm (tohum yatağı hazırlama), çizel (toprak karıştırma), patlatma (taban kırma), tırmık ve kültivatör (yüzey hazırlama) gibi tarım aletlerini ihraç etti.

Azerbaycan'a gönderilmek üzere 122 tarım aletinin üretimine de hız verildi.

"Azerbaycan'ın tarımı Türkiye'nin desteği ile gelişecek"

Firmanın yönetim kurulu başkanı Faik Duran, AA muhabirine, 1972'den bu yana tarım aletleri ürettiklerini söyledi.

Azerbaycan'da Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde modern teknolojilerle tarım faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tarım parkında kullanılmak üzere bölgeye ihracat yaptıklarını anlatan Duran, "İmalatımızın tamamını Azerbaycan'a göndereceğiz. Kardeş ülkemiz ve kardeş çiftçilerimize elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. 30 yıldır işgal altında olan topraklarımızı geri almanın sevincini yaşıyoruz. Biz çok memnunuz. Trakya olarak büyük bir sevinç içerisindeyiz. Bize de yeni bir pazar açılmış oluyor. Azerbaycan'da bizim makinelerimiz ile tarım yapılacak olmasından gurur duyuyoruz." dedi.

Şu an birçok Türk firmasının Azerbaycan için üretim yaptığına işaret eden Duran, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın tarımı Türkiye'nin desteği ile gelişecek. Kardeş ülkemizi kalkındırmak için Türk firmalar olarak herkes desteğini veriyor ve bundan gurur duyuyorum. 17 Eylül'de 17 tarım aleti gönderdim. 122 makine teslimi için çalışıyoruz. Bu 17 tarım aletinin teslimini gerçekleştirmek ve çalışma prensiplerini göstermek amacıyla Azerbaycan'a gittik. Biz onları nasıl seviyorsak onlar da bizi seviyorlar. Bundan dolayı Türk firmalarını tercih ediyorlar."

Azerbaycan'da kurulan tarım parkına Tekirdağ'dan da tarım aleti gönderildi
Azerbaycan'da kurulan tarım parkına Tekirdağ'dan da tarım aleti gönderildi
Azerbaycan'da kurulan tarım parkına Tekirdağ'dan da tarım aleti gönderildi
Azerbaycan'da kurulan tarım parkına Tekirdağ'dan da tarım aleti gönderildi
Azerbaycan'da kurulan tarım parkına Tekirdağ'dan da tarım aleti gönderildi

Azerbaycan, Ermenistan, Tekirdağ, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'da kurulan tarım parkına Tekirdağ'dan da tarım aleti gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'da kurulan tarım parkına Tekirdağ'dan da tarım aleti gönderildi - Son Dakika
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