Azerbaycan'daki basın ataşeleri ve yabancı medya temsilcileri, Şuşa'daki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Azerbaycan'daki büyükelçiliklerin basın ataşeleri ve akredite medya kuruluşlarının temsilcileri, Şuşa'yı ziyaret etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının Şuşa gezisine katılanlar, Ermeni işgalinin sonlandırılmasının hemen ardından inşasına başlanan Zafer Yolu'ndan tarihi kente ulaştı.

Ziyarette, Şuşa'nın özgün mimari tarzı ile Azerbaycan halkının milli ve kültürel mirası hakkında bilgi verildi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, işgal döneminde Ermenilerin tarihi ve kültürel varlıklara verdiği zararları anlattı. Ziyaretçiler, yeni dönemde Şuşa'da yürütülen restorasyon ve imar çalışmalarını görme imkanı buldu.

Kültürel gezi kapsamında, Aşağı Gövherağa ve Yukarı Gövherağa Camileri ziyaret edildi, Şuşa'nın kurtarılmasından sonra camilerde işgal döneminde yapılan tahribatların izlerini silmek için yürütülen çalışmalar gösterildi. Müslüman ülkelerin medya temsilcileri, camilerde ibadet etti.

Azerbaycan'ın sanat ve kültür hayatına yön veren Natavan, Bülbül ve Üzeyir Hacıbeyli'nin büstleriyle bir dönem yaşadıkları evler de ziyaret edildi.

Azerbaycan tarihinin bir parçası olan hanlıklar dönemine ait hanların, konakların, kervansarayların kalıntılarını da inceleyen yabancı misyon temsilcileri, Kazancı Kilisesi'nde yapılan onarım çalışmalarını yerinde gördü.

"Azerbaycan mesajının barış olduğunu belirtmek istiyoruz"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı misyon temsilcilerinin işgal döneminde Şuşa'da Ermenilerce yapılan tahribatları ve Azerbaycan'ın imar çalışmalarını kendi gözleriyle görmelerini istediklerini söyledi.

Abdullayeva, misyon temsilcilerinin şehrin neden bu hale geldiği, Ermenistan işgalinden önce ne durumda olduğu, imar çalışmalarının ne zaman biteceği ve Şuşalıların ne zaman evlerine döneceğine ilişkin sorular sorduğunu aktardı.

Azerbaycan hükümetinin Şuşa'daki imar ve restorasyon çalışmalarına ilişkin Abdullayeva, "Diplomatlara bu çalışmaları gösteriyor ve Azerbaycan mesajının barış olduğunu belirtmek istiyoruz. Ziyarete katılan misyon temsilcilerinin burada gördüklerini kendi ülkelerinde uluslararası düzeyde anlatacaklarını umuyoruz." ifadelerini kullandı.