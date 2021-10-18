Azerbaycan'ın Genç Girişimcisi Jafar Najafov, yeni bir uygulamaya imza attı - Son Dakika

Şu an için sadece ios versiyonunu kullanıma sunan Najafov ilerleyen süreçlerde android kullanıcıları için de uygulamayı geliştireceğinin sinyallerini verdi.

LingoMax kurucusu Jafar Najafov; "LingoMax, Fast Brain tekniğine dayalı geliştirilen, yeni bir dil öğrenme metodu altında yatan bir uygulamadır. Günde 8 kelime öğrenerek, yeni bir dili daha etkili ve daha kısa zamanda öğrenmeye yardımcı olup, dil öğrenmek isteyenler için çok güzel bir uygulama diyebilirim. Ana amacımızın başındaysa, kısa zamanda daha fazla insana yeni bir dil öğretmeyi amaçlıyoruz. İlk başlarda sevilen ve öğrenilmeye talep olan dillere yer vermeye çalışıyoruz, uygulamanın geliştirilmesindeki temel amacın seçilebilir diller oluşturulmasını sağlamak ve seçilen dillerin kısa zamanda doğru bir şekilde öğrenilmesine imkân tanımaktır. Şu anlık sadece ios'tayız. İlerleyen günlerde android markette de yerimizi alacağız." diye ifade etti.

Jafar Najafov; "Hepimizin bildiği üzere, Dünya üzerinden birçok farklı dil konuşan insanların ortak noktası İngilizce öğrenmek oluyor. Hal böyle olunca İngilizce'yi kolay ve basit bir şekilde öğreten sistemlere ihtiyaç duyuluyor. İşte tam da bu noktada Lingomax uygulaması devreye giriyor ve Fast Brain tekniği ile günde yalnızca 8 kelime öğrenerek İngilizceyi kolay bir şekilde öğretmeyi hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.