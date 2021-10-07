Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile görüştü.

7. Uluslararası Bakü Kitap Fuarı'na katılmak için Azerbaycan'da bulunan Demircan, Azerbaycan Kültür Bakanlığını ziyaret ederek Bakan Kerimov'la bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay da yer aldı.

Kerimov, 7. Uluslararası Bakü Kitap Fuarı'na kardeş Türkiye'den geniş katılım sağlanmasını takdir ve memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek teşekkür etti.

Kitaba, tarih ve kültüre değer verilmesinin öneminden bahseden Kerimov, "Tarih ve kültürümüze değer vermeli ve toplumumuza tanıtmalıyız ki toplum da tarih ve kültürümüze bağlı olsun. Toplum tarih ve kültürüne bağlı olursa biz güçlü oluruz. Bu konuda iş birliği ve ortak faaliyetlerimiz önem arz ediyor." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan da siyasetçi ve kamu yöneticilerin kararlarının sürdürülebilirliğinin önemine dikkati çekerek, bunu sağlayabilmek için hem Türk dünyası yöneticilerinin hem de sanat ve kültür adamlarının daha sık bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Demircan, "Sık sık gelip gitmek, kamuoyunda duyarlılık oluşturmak ve insanları merak ettirtmek gerekiyor. Yetenekli, birikimli insanlarımızı film festivali, kitap festivali, fuar gibi etkinliklerde buluşturmalı, hadi yürüyün demeliyiz. Bundan netice alınır. Bunun için gayret ediyoruz." dedi.

Demircan, Kerimov'u 8-12 Kasım'da İstanbul'da yapılacak Korkut Ata Film Festivali'ne davet etti.

Demircan, Efendiyeva ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Bakü temasları kapsamında Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ile de bir araya geldi.

Demircan, Türkiye'nin de kurucu üyelerinden olduğu vakfın faaliyetlerini takip ettiklerini ve takdirle karşıladıklarını söyledi.

Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılmasının önemine değinen Demircan, Türkiye olarak Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfına desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Efendiyeva da Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan'ın ortak kuruluşu olan vakfın Türk dünyasının zengin kültürünün tanıtılması ve ülkeler arasındaki kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi için faaliyet gösterdiğini kaydetti.