Azerbaycan Sınır Hizmetlerinden İranlı yetkililere "sorumlu olun" çağrısı - Son Dakika

Azerbaycan Sınır Hizmetleri, Azerbaycan-İran sınırında herhangi bir üçüncü ülkeye ait gücün bulunmadığını belirterek, bu konuda yanlış beyanlarda bulunan İranlı yetkililere "sorumlu olun" çağrısında bulundu.

Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Ali Goudarzi'nin, İran basınına Azerbaycan'la ilgili asılsız beyanlarda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Devlet Sınır Hizmetleri, resmi olarak beyan ediyor ki Azerbaycan sınırında herhangi bir üçüncü devletin kuvvetleri hiçbir zaman olmadı, şimdi de yok, bundan sonra da olmayacaktır." ifadesine yer verildi.

Azerbaycan topraklarının, İran'a karşı casusluk faaliyetlerinde kullanıldığı yönündeki iddiaların da yalanlandığı açıklamada, "Azerbaycan sınırında, sınır muhafaza kurumlarında yabancı kuvvetler ve uzmanlar bulunmamaktadır. Azerbaycan Sınır Hizmetlerinin, dış güçlerin desteğine ihtiyacı yoktur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında ve Gorus-Gafan yolunun Azerbaycan'dan geçen bölgesinde, sınır ve gümrük kontrollerinin uygulanmasının, Azerbaycan'ın egemenlik hakkı olduğu vurgulanan açıklamada, "Şu an İran ile sınırda durum stabil ve Azerbaycan sınır muhafızlarının tam kontrolü altındadır. Sınırda devletimizin çıkarlarına karşı her türlü provokasyonun kararlılıkla engellenmesine devam edilecektir. İranlı yetkilileri daha sorumlu olmaya, yanlış veya karalayıcı bilgi yaymaktan kaçınmaya çağırıyoruz." görüşü dile getirildi.

İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Goudarzi, İran televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'ı gözetlemek için Azerbaycan'a istihbarat ajanları ve askeri personel gönderdiğini iddia etmişti.