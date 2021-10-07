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Azerbaycanlı milli kahraman Mirzayev'in adı Karacabey'de ölümsüzleştirildi - Son Dakika

Azerbaycanlı milli kahraman Mirzayev'in adı Karacabey'de ölümsüzleştirildi

07.10.2021 11:21
Azerbaycanlı milli kahraman Mirzayev'in adı Karacabey'de ölümsüzleştirildi

Aldığı önemli askeri eğitimlerin ardından Azerbaycan'da özellikle 1990 yıllarında orduda yaptığı başarılı çalışmalar ve operasyonlarla önemli görevler üstlenen ve 1992 yılında bir operasyon anında mayına basarak şehit olan Şirin Mirzayev, o dönem önemli askeri başarıları ile 11 köyün Ermeni işgalinden alınmasını sağlamıştı.

Karacabey Belediyesi, geçtiğimiz aylarda aldığı kararla Kurşunlu'daki sahil kenarında bulunan parka, Azerbaycanlı Şehit Şirin Mirzayev'in ismini vermeyi kararlaştırmıştı. Ve Kurşunlu Mahallesi'nde Mirzayev'in adının verildiği park, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'dan gelen ve aralarında Şirin Mirzayev'in eşinin de yer aldığı heyet ile açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde ilk olarak mehteran gösteri gerçekleştirildi. Özellikle mehteran tarafından çalınan 'Çırpınırdı Karadeniz' isimli eser, duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

Dostluğumuz hiç sarsılmasın

Mehteran gösterisinin ardından, Şehit Şirin Mirzayev'in eşi ve aynı zamanda, geçmiş dönem Azerbaycan Milletvekili olan Flora Mirzayev yaptığı konuşmada, "Bizler çetin günlerden geçtik. 90'larda Hocalı soykırımını yaşmış bir halkız. O günleri Allah bir daha yaşatmasın. O günleri yaşamışken, biz bir daha ayağa kalkar mıyız bilemezdim. Ama Türkün gücü, Türkün büyüklüğü, özünü bir daha gösterdi. Ben bugün bir kez daha size minnettarlığımı belirtirim. Bu parka Şirin Mirzayev'in adı verilmesi. Çok manzaralı bir yerde, böyle bir parka adının verilmesinde emeği geçen her birinize teşekkür ederim. Bu açılışa katılıp bizimle olan herkese minnettarlığımı ifade ederim. Var olsun Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti. Bizim dostluğumuz hiç sarsılmasın. Benim hayat yoldaşımı böyle andınız, geldiniz, iştirak ettiniz; hepinize minnettarım" dedi.

Flora Mirzayev konuşmasının ardından ise Karabağ'ın Şuşa şehrindeki bir çeşmeyi tasvir eden tabloyu, Başkan Ali Özkan'a hediye ederken, "Bu tabloyu rastgele seçmedim. Bu tabloda gördüğünüz Şuşa'nın medeniyetinin simgesidir. İşgal döneminde bu çeşme ve suyu kesilmişti. Karabağ'ın en güzide yerlerinden biridir, temsildir, simgedir"ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Başkan Özkan, Vahabzade'den alıntı yaptı

Törende konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan da"Azerbaycanlı şair ve yazar Bahtiyar Vahabzade, Türkiye hakkındaki düşüncelerini birçok şiirinde anlatmıştır. Azerbaycan Türkiye şiirinde iki kardeş ülkeyi şöyle anlatıyor: 'Bir ananın iki oğlu, bir ağacın iki kolu, o da ulu bu da ulu, Azerbaycan Türkiye. Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, yılımız bir, aşkımız bir, yolumuz bir Azerbaycan Türkiye. Anayurtta yuva kurdum, ata yurda gönül verdim, ana yurdum ata yurdum Azerbaycan Türkiye.' İşte, Azerbaycan ve Türkiye zor günlerinde daima birbirlerinin yardımına koşmuş, sıkıntılı günlerinde kardeşlik duygularını en güzel şekilde göstermişlerdir. 1990 Marmara depremiyle sarsılan Türkiye'nin yanında olan Azerbaycan halkı, dost elini ülkemize uzatmıştır. Bu depremde birçok insanı olduğu gibi Bahtiyar Vahabzade'yi de duygulandıran şöyle bir olay yaşanır: Türkiye'de deprem olduğunu duyan Azerbaycan halkı, Türkiye'ye yardım için seferber olur. Ahmetli kasabasından gelen ihtiyar eline tutuşturduğu 10.000 manatı,yaklaşık 2 dolar; görevli şahsa uzatır, orada bulunan vazifeli yaşlı vatandaşın durumundan kendisinin de yardıma muhtaç birisi olduğunu anlayarak, 'Bu parayı sen kendin için kullansan, senin de ihtiyacın var' der. İhtiyar, 'Benden önce, Türkiye'de kardeşlerim orada, az da olsa bu parayı onlara ulaştırın'' cevabı verir. Türkiye'yi derinden sarsan bu felaketin yankılarını Vahabzade'nin deprem şiirinde görmek de mümkündür" dedi.

Türkiye-Azerbaycan dostluğunun da önemli bir simgesi oldu

Özkan yaptığı açıklamada, "Ermeni işgaline karşı Azerbaycan ordusunun başarılı olmasında önemli bir rol oynayan ve komutasındaki askerlerle birlikte, önemli yerleşimleri işgalden kurtaran Şehit Şirin Mirzayev'in adı, Türkiye'de ilçemizde ölümsüzleşmiştir. İki ülkenin kardeşliğini temsil eden bu park, aynı zamanda Türkiye-Azerbaycan dostluğunun da önemli bir simgesi olmuştur. Hayırlı olsun" dedi.

Konuşmalarından ardından ise protokol üyeleri ile birlikte parkın açılışı gerçekleştirildi.

Düzenlenen törende; Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Karacabey Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcıları Savaş Albayrak ve Ferhat Erol ile İlçe Başkanı Ertem İşcan'ın yanı sıra; Azerbaycan'dan geçmiş dönem Milletvekili ve Şehit Albay Şirin Mirzayev'in eşi Flora Kasımova, Azerbaycan Bakanlık Danışmanı Vesile Zeynalova, Gazeteci Rüfat Sarabi, İstanbul Dernek Başkan Yardımcısı Vefa Aktuz ve GİMAZ Dernek Başkanı Hüseyin Veliyev yer aldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Azerbaycanlı milli kahraman Mirzayev'in adı Karacabey'de ölümsüzleştirildi - Son Dakika


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