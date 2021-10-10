Azim İttifakı Başkanı Hançer ve Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Hazali oylarını kullandı - Son Dakika

Azim İttifakı Başkanı Hamis Hançer'in oy kullanması
Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali'nin oy kullanması
Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali'nin gazetecilere açıklama yapması BAĞDAT - Irak'ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor. Azim İttifakı Başkanı Hamis Hançer ve Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan El-Reşid Otelinde oyunu kullandı. Hazali, oy kullanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
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