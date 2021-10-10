Azim İttifakı Başkanı Hançer ve Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Hazali oylarını kullandı - Son Dakika

Otobüs kapısına çantası sıkışan genç sinirlenip camı kırdı! Şoförün tepkisi daha da sertti

Herkes fotoğrafını çekmek için koştu! Türkiye'de ilk defa görülen hayvan heyecan yarattı

Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali'nin gazetecilere açıklama yapması BAĞDAT - Irak 'ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor. Azim İttifakı Başkanı Hamis Hançer ve Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali başkent Bağdat 'taki Yeşil Bölge'de yer alan El-Reşid Otelinde oyunu kullandı. Hazali, oy kullanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı