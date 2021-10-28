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B-Girl'ler Red Bull BC One dünya finalinde birinciliği zorlayacak - Son Dakika

B-Girl'ler Red Bull BC One dünya finalinde birinciliği zorlayacak

28.10.2021 12:18
B-Girl'ler Red Bull BC One dünya finalinde birinciliği zorlayacak

Her yıl dünyanın en iyi breakdansçısını belirlemek için düzenlenen Red Bull BC One'ın Dünya Finali 5-6 Kasım 2021 tarihlerinde Polonya'da gerçekleşecek.

Her yıl dünyanın en iyi breakdansçısını belirlemek için düzenlenen Red Bull BC One'ın Dünya Finali 5-6 Kasım 2021 tarihlerinde Polonya'da gerçekleşecek. 30'u aşkın ülkeden seçilen 32 finalistin yarışacağı etkinlikte, bu yıl ilk kez kadınlar ve erkeklerde yarışmacı sayısı eşit olarak, 16 B-Boy ve 16 B-Girl sahneye çıkacak. Kadın dansçıların becerilerini tüm dünyaya kanıtlayacağı yarışmada, Türkiye finallerinde birinciliği alan B-Girl Cemre 'Jemrai' Ece Kozbay da sahnede yerini alacak.

Breakdans (breaking) yarışması olarak bilinen ve her yıl dünyanın en iyi breakdansçılarını belirlemek için düzenlenen Red Bull BC One, en başarılı 16 B-Girl ve 16 B-Boy'u kıyasıya bir mücadele için bir araya getiriyor. 2021 Red Bull BC One Dünya Finalinde birinci olabilmek için yarışacak olan dansçılar, 5-6 Kasım tarihlerinde Polonya'da unutulmaz bir gösteriye imza atmaya hazırlanıyor.

Red Bull BC One tarihinde ilk kez tam B-Girl kadrosunun dahil olduğu ve eşit sayıda B-Boy ve B-Girl'ün yer çekimine meydan okuyacağı yarışmada, kızlar sahnenin tozunu attırmaya hazırlanıyor. Tüm rakiplerinin arasından sıyrılarak Türkiye'yi temsil edecek Jemrai'yle beraber bu yıl birbirinden iddialı performansları ile sahnede olacak B-Girl'ler arasında İngiltere'den Stefani, Rusya'dan Kastet öne çıkıyor.

KIZLAR SAHNEYİ SALLAYACAK

Bu sene Polonya Gdansk'taki ERGO Arena'da gerçekleşecek olan yarışmada, 16 finalist "B-Girl" tüm becerilerini gösterecek. Red Bull BC One UK Cypher'ın galibi İngiliz B-Girl Anna "Stefani" Ponomarenko, kızların nihayet dikkate alınması gereken bir güç olduğuna herkesin ikna olmasından duyduğu mutluluğu dile getiriyor. Stefani "Bize her zaman B-Boyların daha önemli olduğunu hissettiren bir yaklaşım vardı. Ancak aslında beden yapılarımız farklı olduğundan, kızların en üst seviyede olması çok daha zorlu bir çalışmayı gerektiriyor ve bunun takdir edilmesi gerekiyor. Nihayet olmamız gereken yere gelmek beni çok mutlu ediyor" diyor.

Şu anki dünya şampiyonu olan, 2019 ve 2020 yıllarında üst üste Red Bull BC One Dünya Finalistliğini kazanan Rus Kastet ise ilk solo B-Girl yarışmasının bir parçası olmanın tüm dünyadaki kızlar için gerçekleşen bir hayal olduğunu belirtiyor. Kastet duygularını "Red Bull BC One Dünya Finali, dört yıl önce kızların katıldığı en büyük platformdu ve o zamandan beri yapılan tüm iyi yöndeki değişikliklerle B-Girl'ler birdenbire bu aşamaya gelmenin mümkün olduğunu gördüler. Takdir edilmek, ciddiye alınmak ve desteklenmek memnuniyet verici" şeklinde ifade ediyor.

B-GIRL'LER HAKETTİKLERİ YERDE

Red Bull BC One Cypher'da dünyanın en başarılı B-Boy ve B-Girl'ü, yolu breaking sahnesinden geçen, deneyimli jürinin elemesinin ardından 6 Kasım Cumartesi gecesi belli olacak. Red Bull BC One jürisinde bu yıl El Nino, Sarah B, Kleju, Menna ve Beta yer alacak. Jürinin iki kadın üyesinden biri olan deneyimli breakdansçı, Amerikalı B-Girl Beta Rawk bu yıl yarışmadaki kadın dansçı sayısındaki artışın gurur verici olduğunu belirtiyor. Beta "Dansa ilk başladığım zamandan bugüne kadar yaşanan gelişmeyi görmekten duyduğum mutluluk tarif edilemez. Bana kadınlar breaking yapamaz denmişti ve ben bunun tersini kanıtlamak için çok çalıştım, uzun yıllar ekibimdeki tek kızdım. Sonunda B-Boylar B-Girl'leri hafife almayı bıraktı ve kızlar hak ettikleri yerlere gelebiliyor. B-Girl'lerin breakingin en büyük sahnesi olan Red Bull BC One'da performans sergilediğini görmek oldukça heyecan verici" dedi.

BÜYÜK FİNAL POLONYA'DA

Dünyanın en prestijli teke tek breakdans yarışması olarak anılan Red Bull BC One, 2004 yılından beri 30'u aşkın ülkede düzenleniyor. Red Bull BC One Dünya Finali 5-6 Kasım tarihlerinde Polonya'da gerçekleşecek. Her ülkenin finalistleri, dünya finalinde 'en iyi' olabilmek için yarışacak.


B-Girl'ler Red Bull BC One dünya finalinde birinciliği zorlayacak
B-Girl'ler Red Bull BC One dünya finalinde birinciliği zorlayacak
B-Girl'ler Red Bull BC One dünya finalinde birinciliği zorlayacak

Türkiye, 6 Kasım, Polonya, Redbull, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel B-Girl'ler Red Bull BC One dünya finalinde birinciliği zorlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: B-Girl'ler Red Bull BC One dünya finalinde birinciliği zorlayacak - Son Dakika
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