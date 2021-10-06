Baba-oğulun yangın tartışması evi yaktı - Son Dakika

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- Baba-oğulun yangın tartışması evi yaktı

SAMSUN - Samsun'da babası ile tartışan genç evi yakacağını söyledikten bir süre sonra evden dumanlar yükselmeye başladı. Gözaltına alınan genç ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.V.(26), babası H.V.'ye 'evini yakacağını' söyledi. Babasının da "Yakarsan yak" dediği iddia edilen Ö.V. evden ayrıldıktan sonra yangın çıktı. Evden dumanların yükselmesi üzerine yangını fark eden vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Polisin telefonla ulaştığı Ö.V. önce evi kendisinin yaktığını ileri sürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Ö.V.'nin 'evinde elektronik eşyalarla uğraşırken yerde bulunan ampulün patladığını, yanındaki ispirtonun da etrafa döküldüğünü, yatağın üzerine geldiğini ve odadaki eşyaların yanmaya başlaması üzerine evden ayrıldığını' söylediği öğrenildi.

Polis tarafından ifadesi alınan Ö.V. serbest bırakıldı.