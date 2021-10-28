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Babahaber27 Gazetesi yayın hayatına başladı - Son Dakika

Babahaber27 Gazetesi yayın hayatına başladı

28.10.2021 15:58
Babahaber27 Gazetesi yayın hayatına başladı

Gaziantep'te 15 yıldır yayın yapan Hakimiyet Gazetesi, Baba Medya Yayıncılık bünyesine geçtikten sonra isim değişikliği yapılarak Babahaber27 Gazetesi olarak yayınlanmaya başladı.

Gaziantep'te 15 yıldır yayın yapan Hakimiyet Gazetesi, Baba Medya Yayıncılık bünyesine geçtikten sonra isim değişikliği yapılarak Babahaber27 Gazetesi olarak yayınlanmaya başladı.

Baba Medya Grubu adına açıklama yapan Levent Özkurt, yazılı açıklamasında, sadece yazılı medyada değil, görsel ve interaktif alanda da aktif bir yayıncılık yapacaklarını belirtti.

Gazetenin idari bölümünden, dijital TV stüdyosuna ve haber sitelerinin yönetim bölümüne kadar kentin vizyonuna uygun bir çalışma ofisi oluşturduklarını aktaran Öztürk, "Amacımız her yönünle gelişen ve değişen Gaziantep'e, basın alanında da kurumsal bir medya kuruluşu kazandırmak. Güçlü bir ekip oluşturduk ve yayınlarımızla yaşamsal alana önemli katkılar sunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Halktan aldığı destekle kamu adına önemli bir görev yapan basın kuruluşlarının temel haber kaynağının da kentte yaşayanlar olduğuna dikkati çeken Özkurt, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla, medya kuruluşumuz halkın sorunlarına her zaman duyarlı olacaktır. Halktan aldığımız şikayet ve sorunları iddia olarak değil, ilgili isimlerden de açıklama alarak objektif bir şekilde kaleme alıp yorumlayacağız. Bu kentin dış dünyaya olumsuz bir şekilde yansıtılması yönündeki tavrımızı nettir. Algılar, iddialar veya varsayımlarla değil, elle tutulur belgeler ve somut açıklamalarla habercilik yapacağız."

Öztürk, internet üzerinden de etkili bir yayın yapacaklarını, yakın zamanda görsel alanda da Gaziantep'te büyük ihtiyaç duyulan dijital TV'nin yayına başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Gaziantep, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Babahaber27 Gazetesi yayın hayatına başladı - Son Dakika


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