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Babalarının üçüncü kez dolandırılmaması için telefonu ve araç anahtarına el koydular - Son Dakika

Babalarının üçüncü kez dolandırılmaması için telefonu ve araç anahtarına el koydular

17.10.2021 10:39
Babalarının üçüncü kez dolandırılmaması için telefonu ve araç anahtarına el koydular

ISPARTA'da, yaklaşık 3 yıl önce, 'Seni 45 milyon liralık servete ortak edeceğiz' diyen dolandırıcılara 89 bin 925 lira kaptırınca 50 yıllık eşi Dudu Duvar'ın (65) küsüp 3 yıldır konuşmadığı Mehmet Duvar (71), iki hafta önce de 'Sizi dolandıranların izini sürüyoruz' yalanına inanıp krediyle...

ISPARTA'da, yaklaşık 3 yıl önce, 'Seni 45 milyon liralık servete ortak edeceğiz' diyen dolandırıcılara 89 bin 925 lira kaptırınca 50 yıllık eşi Dudu Duvar'ın (65) küsüp 3 yıldır konuşmadığı Mehmet Duvar (71), iki hafta önce de 'Sizi dolandıranların izini sürüyoruz' yalanına inanıp krediyle çektiği 15 bin lirayı da dolandırıcılara gönderdi. 3 yıldır aynı binanın ayrı katlarında yaşayan Duvar çiftinin 4 çocuğu da tedbiren, babalarının 3'üncü kez kandırılmaması için cep telefonu ile otomobilinin anahtarını aldı.

Aksu ilçesinde eşiyle yaşayan 4 çocuk babası Mehmet Duvar'ın hayatı, 3 yıl önce evine gelen tanımadığı 2 kişi nedeniyle değişti. 'Tanrı misafiri' olarak geldiklerini söyleyen, sonrasında defineci olduklarını anlatan kimliği belirsiz kişiler, Mehmet Duvar'a 45 milyonluk servete ortak edeceklerini söyleyip, ağzı kapalı ve içerisinde 45 milyon lira değerinde tarihi eser olduğunu öne sürerek toprak kap getirip, saklamasını istedi. Şüphelilere inanan Mehmet Duvar, zengin olma hayaliyle kabı sakladı.

SERVET HAYALİ ADLİYEDE BİTTİŞehir dışına giden 2 şüphelinin aralıklarla istediği toplam 89 bin 925 lirayı havale yoluyla gönderen Mehmet Duvar, dolandırıldığını anlayınca, yanına aldığı sözde tarihi eserle polise başvurdu. Elindeki havale dekontlarını da veren Duvar, birinin yalnızca adını bildiği H. ve A.Y. ile suç ortakları olduğu öne sürülen B.U.'dan şikayetçi oldu ancak adli süreç beklediği gibi sonuçlanmadı. Önce Eğirdir Cumhuriyet Savcılığı, sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili takipsizlik kararı verince çaresiz kaldığını belirten Duvar, bakanlığa kadar başvurduğunu ama sonuç elde edemediğini söyledi.50 YILLIK EŞİ KÜSTÜOlayla ilgili hukuk mücadelesini sürdüren Mehmet Duvar'ın yaşanan süreçte eşi Dudu Duvar ile arası bozuldu. Mehmet Duvar, tartıştığı eşini evden kovunca araları açıldı. İki katlı evde oturan çiftten Dudu Duvar birinci kata yerleşti, Mehmet Duvar ise müştemilat olarak kullanılan zemin katı iki göz oda haline getirip burada yaşamaya başladı. 2018 yılından bu yana birbirleriyle küs olan ve hiçbir şekilde konuşmayan Duvar çifti, yaşamlarını bu şekilde sürdürüyor.İKİNCİ KEZ KANDIRILDIMehmet Duvar, yaşadığı olayın ardından bir kez daha dolandırıcıların hedefi oldu. 4 Ekim'de, Duvar'ı telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz şüpheliler, 'Sizi dolandıranların izini sürüyoruz. Şimdi size vereceğimiz talimatları dikkatlice uygulayın' diyerek, bankadan 15 bin lira kredi çekmesini istedi. Söylenenlere inanıp, bankadan parayı çeken Mehmet Duvar, dolandırıcıların belirttiği hesaba havale etti. Daha sonra şüphelilerin telefonuna ulaşamayan Duvar, yine dolandırıldığını anladı. Polise giden Mehmet Duvar, şikayetçi oldu. Yapılan incelemede Duvar'ın yatırdığı paranın Bursa'da S.A. tarafından çekildiği belirlendi. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.3 YILDA 104 BİN 925 LİRA DOLANDIRILDI3 yıldır aynı binanın ayrı katlarında yaşayan Duvar çifti arasındaki gerginlik, ikinci olaydan sonra arttı. Çiftin 2 kızı ve 2 oğlu da babalarına tepki gösterip, yeniden kandırılmaması için tedbir aldı. Çocukları, Mehmet Duvar'ın cep telefonu ile kullandığı otomobilin anahtarını aldı. 3 yıl arayla dolandırıcılara iki kez inanıp, toplamda 104 bin 925 lira kaptırdığı için üzüntüsünü anlatan Duvar, "Hal böyle olunca çocuklarım, 'Her önüne gelen seni kandırıyor. Elinde avucunda ne varsa kaybedeceksin" diyerek, kullandığım telefonumu ve aracımın anahtarını elimden aldı. Şimdi yapayalnız bir hayat sürüyorum" dedi.'EFSUNLANMIŞ GİBİ NE DEDİLERSE YAPTIM'Mehmet Duvar, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı şoktan hala kurtulamadığını, ikinci defa dolandırıldığını için üzgün olduğunu anlattı. Başlattığı hukuk mücadelesinde sonuç alamamaktan yakınan Duvar, "Bu ikinci olay her şeyin tuzu biberi oldu. 3 yıldır sürdürdüğüm hukuk mücadelesinde bir adım yol alamayınca bu mağduriyetimi dile getirdim. Ertesi gün tanımadığım bir telefondan arandım ve 'Polisim' diyen kişiler dolandırdı. Beni dolandıranlar 60 kişiyi daha mağdur etmiş. Efsunlanmış gibi ne dedilerse yaptım" diye konuştu.'BEN YANDIM BAŞKALARI YANMASIN'

Dolandırıcılara 15 bin TL kaptırdığı olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Duvar, henüz somut bir gelişme yaşanmadığını söyleyerek, "Benim param gitti. Bir daha gelmesi imkansız. Derdim, parayı kurtarmak değil. Ben yandım başkaları yanmasın. Bu dosya yeniden açılsın ve suçlular yakalanıp adalete teslim edilsin ki başka garibanların başı yanmasın" dedi.


Babalarının üçüncü kez dolandırılmaması için telefonu ve araç anahtarına el koydular
Babalarının üçüncü kez dolandırılmaması için telefonu ve araç anahtarına el koydular
Babalarının üçüncü kez dolandırılmaması için telefonu ve araç anahtarına el koydular

Isparta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babalarının üçüncü kez dolandırılmaması için telefonu ve araç anahtarına el koydular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babalarının üçüncü kez dolandırılmaması için telefonu ve araç anahtarına el koydular - Son Dakika
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