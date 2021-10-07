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Babası ve ağabeyini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Babası ve ağabeyini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

07.10.2021 10:56
Babası ve ağabeyini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren tutuklu sanığa, "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren tutuklu sanığa, "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

13.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın uyuşturucu bağımlısı olduğunu, sürekli evde tartışma çıkardığını, olay günü alkollü şekilde eve geldiğini ve bir süre sonra babası H.K. ve kardeşi U.K. ile tartışarak "sizi öldüreceğim" dediğini, maktullerin bu tehdit sonrası korkarak evin dışına çıktığını aktardı.

Savcı, ayrıca maktullerin evin avlusuna çıktığı sırada, sanığın babası ve kardeşini mutfaktan aldığı bıçakla öldürdüğünü belirterek, F.K'nın "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alından sanık F.K. ise olay günü eve alkollü geldiği için babasının kendisine öfkelenip tokat attığını anlatarak, "Ben evin bahçesine çıktığım sırada babam arkamdan gelerek bu sefer bana sopayla vurdu. Bu sırada ağabeyim yanımıza gelerek babama engel olmaya çalıştı. Bende mutfağa giderek bıçak aldım. Babam, ağabeyime iki defa bıçakla vurdu. Bende bıçağı babamın elinden alarak, alkolün etkisiyle bıçağı babama savurdum. Ben ağabeyimi bıçaklamadım. Olay bu şekilde gerçekleşti. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

Sanığın annesi müşteki C.K. ise kocasını ve oğlunu, sanık F.K'nın öldürdüğünü belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti de "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanık F.K'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde 22 Nisan'da, tartıştığı babası H.K. ile ağabeyi U.K'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen F.K. tutuklanmıştı.

Zanlı F.K. hakkında savcılıkça, "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 13.Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Adana Yüregir, Cumhuriyet, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Babası ve ağabeyini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babası ve ağabeyini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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