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BABASINDAN YADİGAR CÜZDANI ALAN KİŞİYE SESLENDİ ALLAH RIZASI İÇİN GETİR - Son Dakika

BABASINDAN YADİGAR CÜZDANI ALAN KİŞİYE SESLENDİ ALLAH RIZASI İÇİN GETİR

28.10.2021 10:11

BABASINDAN YADİGAR CÜZDANI ALAN KİŞİYE SESLENDİ ALLAH RIZASI İÇİN GETİRYerde bulduğu cüzdanın içindeki parayı önce saydı sonra alıp gittiHaber-Kamera Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, (DHA)Bağcılar'da alışverişe giden çift, otomobilden indikleri sırada cüzdanı düşürdü.

BABASINDAN YADİGAR CÜZDANI ALAN KİŞİYE SESLENDİ ALLAH RIZASI İÇİN GETİR

Yerde bulduğu cüzdanın içindeki parayı önce saydı sonra alıp gitti

Haber-Kamera Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, (DHA)

Bağcılar'da alışverişe giden çift, otomobilden indikleri sırada cüzdanı düşürdü. Yoldan geçen bir kişi cüzdanı alıp içindeki parayı saydıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Babasından kalan yadigar cüzdanın kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Batuhan Kamış cüzdanı alan kişiye Allah rızası için getir diye seslendi.

Olay, 24 Ekim saat 21.00 sıralarında Bağcılar İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan Kamış ve eşi Mine Kamış alışveriş için gittikleri giyim mağazasının önüne otomobili park etti. Mine Kamış otomobilden indiği sırada eşine ait olan cüzdanı düşürdü. Batuhan Kamış ve eşi alışveriş için mağazaya girdi. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi otomobilin yanındaki cüzdanı fark edip aldı. Cüzdanın içine bakan kişi parayı sayıp cüzdanı aldıktan sonra yoluna devam etti. Mağazada cüzdanın olmadığını fark eden Batuhan Kamış ve eşi hemen otomobilin yanına dönerek cüzdanı aramaya başladı. Orada maske satan bir esnaf da cüzdanı bir kişinin alıp gittiğini söyledi. Olay yerini gören güvenlik kamerasına ulaşan çift cüzdanı yoldan geçen bir kişinin alıp götürdüğü gördü. Batuhan Kamış arkadaşlarına haber vererek saatlerce ara sokaklarda aradığı cüzdanı bulunamadı.

İÇİNDE 3 BİN 500 LİRA PARA VARDI

Yaşadıklarını anlatan Batuhan Kamış, 3 dakika sonra cüzdanın olmadığını fark ediyoruz. O esnada bir arkadaş gelip burada cüzdanı alıyor, içinden parayı alıp yavaş yavaş gidiyor. İçinde yaklaşık 3 bin 500 lira para vardı. Bir haftada biriktirdiğim şoförlerin ve araçların mazot parasıydı. Şu anda bir kuruş param yok, yarın nasıl mazot alacağım bilmiyorum. Etrafı araştırdık, en yakın camiye gittim, muhtarlığa gittim. Belki iyi bir arkadaştır bırakmıştır diye. Polis ekiplerine haber verdik, bir şey çıkmadı. Duyarlıysa, sesimizi duyuyorsa Allah rızası için getir cüzdanı ifadelerini kullandı.

ONDAN KALAN EN BÜYÜK HATIRA CÜZDANIYDI

Cüzdanının babasından kaldığını ve büyük manevi değerinin olduğunu ifade eden Kamış, Parayı aldın ama içindeki şeyler benim için değerli. Cüzdanın içinde benim evimin adresi de var. Parayı sayarak gidiyor. Ben gece saat 2'ye kadar ara sokaklarda arkadaşlarımla cüzdanı aradım. Bugün trafiğe çıkıp iş yapacaktım çıkamıyorum ehliyetim yok. Geçen sene babam vefat etti. Ondan kalan en büyük hatıra cüzdanıydı, ben onun cüzdanın taşıyordum. Para, pul bir şekilde yine kazanılır ama cüzdanın benim için büyük bir manevi değeri var. Cüzdanı attığın yeri söyle de hiç olmazsa onu bulalım dedi.

BABASINDAN YADİGAR CÜZDANI ALAN KİŞİYE SESLENDİ ALLAH RIZASI İÇİN GETİR
BABASINDAN YADİGAR CÜZDANI ALAN KİŞİYE SESLENDİ ALLAH RIZASI İÇİN GETİR
BABASINDAN YADİGAR CÜZDANI ALAN KİŞİYE SESLENDİ ALLAH RIZASI İÇİN GETİR
BABASINDAN YADİGAR CÜZDANI ALAN KİŞİYE SESLENDİ ALLAH RIZASI İÇİN GETİR

Bağcılar, 24 Ekim, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BABASINDAN YADİGAR CÜZDANI ALAN KİŞİYE SESLENDİ ALLAH RIZASI İÇİN GETİR - Son Dakika


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