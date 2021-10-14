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Babasının böbreğini verdiği polis memuru, bir hafta sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika

Babasının böbreğini verdiği polis memuru, bir hafta sonra yaşamını yitirdi

14.10.2021 14:29
Babasının böbreğini verdiği polis memuru, bir hafta sonra yaşamını yitirdi

GAZİANTEP'te bir hafta önce babası Önder Durmaz'ın böbreğini verdiği polis memuru Batuhan Semih Durmaz (21), ani gelişen iç kanama sonucu hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te bir hafta önce babası Önder Durmaz'ın böbreğini verdiği polis memuru Batuhan Semih Durmaz (21), ani gelişen iç kanama sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Batuhan Semih Durmaz, bir süre önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. İlerlemiş böbrek hastalığı teşhisi konulan polis memuru, tedavi için memleketi Gaziantep'e geldi. Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Durmaz'ın böbrek nakli olması gerektiği belirlendi. Batuhan Semih Durmaz, geçen hafta babasının böbreğinin uyum sağladığı belirlenince ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen Durmaz, dün taburcu olmaya hazırlanırken ani gelişen iç kanama nedeniyle yoğun bakıma alındı. Durmaz, bu sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.Durmaz için öğle vakti Asri Mezarlık'ta cenaze töreni düzenlendi. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, polis memurları ile Durmaz ailesinin yakınları katıldı. Durmaz, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Köksal Mahallesi'ne götürüldü.


Babasının böbreğini verdiği polis memuru, bir hafta sonra yaşamını yitirdi
Babasının böbreğini verdiği polis memuru, bir hafta sonra yaşamını yitirdi
Babasının böbreğini verdiği polis memuru, bir hafta sonra yaşamını yitirdi
Babasının böbreğini verdiği polis memuru, bir hafta sonra yaşamını yitirdi
Babasının böbreğini verdiği polis memuru, bir hafta sonra yaşamını yitirdi
Babasının böbreğini verdiği polis memuru, bir hafta sonra yaşamını yitirdi
Babasının böbreğini verdiği polis memuru, bir hafta sonra yaşamını yitirdi
Babasının böbreğini verdiği polis memuru, bir hafta sonra yaşamını yitirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Gaziantep, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babasının böbreğini verdiği polis memuru, bir hafta sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babasının böbreğini verdiği polis memuru, bir hafta sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika
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