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Babasının katledildiği tarihin yazılı olduğu kolyeyi boynundan çıkarmıyor - Son Dakika

Babasının katledildiği tarihin yazılı olduğu kolyeyi boynundan çıkarmıyor

13.10.2021 12:23
Babasının katledildiği tarihin yazılı olduğu kolyeyi boynundan çıkarmıyor

Barış Pınarı Harekatı sırasında önceki yıl terör örgütü YPG/PKK'lıların Suriye tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine yaptığı havanlı ve roketatarlı saldırılarda hayatını kaybeden Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir'in babasına duyduğu özlem her geçen yıl artıyor.

Barış Pınarı Harekatı sırasında önceki yıl terör örgütü YPG/ PKK'lıların Suriye tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine yaptığı havanlı ve roketatarlı saldırılarda hayatını kaybeden Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir'in babasına duyduğu özlem her geçen yıl artıyor.

Teröristlerin 10 ve 11 Ekim 2019'da Nusaybin'de sivillere yönelik yaptığı havanlı ve roketatarlı saldırılar, 4'ü çocuk 12 kişiyi hayattan kopardı.

Hain saldırılar anne, baba, kardeş ve eşleri gözüyaşlı, 24 çocuğu yetim, 3 çocuğu da öksüz bıraktı.

Saldırıda babası Mehmet Şirin Demir'i yitiren Gülay Demir de yetim kalan evlatlardan biri.

Babasını 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde terör saldırısı sonucu kaybeden gazeteci Gülay Demir, o gün yaşadıklarını hafızasından silemiyor.

Aradan geçen sürede acısı hiç dinmeyen Demir, babasına duyduğu özlemi AA muhabirine anlattı.

"11.10.2019 benim için bir milat"

Demir, babalarına sarılamayan çocuklarla aynı acıyı paylaştığını belirterek, "Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümü, babamın şehadetinin de yıl dönümü." dedi.

Dünya Kız Çocukları Günü'nde babasını kaybettiğini dile getiren Demir, "Birileri çıkıp, '19 aydır kızlarım babalarına sarılamadı' diye şov yaparken, bu atmosferi görsünler. İki senedir babalarına sarılamayan kız çocukları var burada. Birileri kahvaltılara göz kırparken birileri Diyarbakır annelerine, 'siyaset yapmayın' diye bir oy uğruna şov yaparken bizim aslında neler çektiklerimizi unutuyorlar." diye konuştu.

"Doğduğumda babam beni kollarına aldığında ne hissetti bilmiyorum ama ben babamı son kez kanlar içinde kollarımı aldığım günü hiçbir zaman unutmayacağım. 11.10.2019 benim için bir milat. Ant içtim, babası şehit edilen her çocuğa ulaşacağım, sesini bütün dünyaya duyuracağım." diyen Demir, acılı günlerinde kendilerine desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı'na, İçişleri Bakanı'na, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na, yanlarında olan herkese teşekkür etti.

"Babalar gidince kız çocuklarının iki kanadı birden kırılıyor"

Demir, kız çocukları için babanın önemine değinerek, babasını kaybettikten sonra hayatın kendisi için eskisi gibi olmadığını söyledi.

"Boşa akan bir nehir gibi hissediyorum, yudum yudum kendimden eksiliyorum. Babalar gidince kız çocuklarının bir değil iki kanadı birden kırılıyor." ifadelerini kullanan Demir, bir yandan da babasının en güzel makamda bulunduğunu hissettiğini aktardı.

Babasına layık bir evlat olarak bundan sonra şehit çocuklarına öncülük etmeye yemin ettiğini dile getiren Demir, "Bu bölgede bir daha Gülay'lar, Elif'ler, Berivan'lar, Ayşe'ler bu acıyı yaşamasın diye elimden ne geliyorsa yapmaya çalışacağım." diye konuştu.

Babasının şehit edildiği tarihin yazılı olduğu kolyeyi boynundan çıkarmayan Demir, "Aynaya baktığımda bu tarihi her gün görmek istiyorum. Mücadelem bir gün olsun aklımdan çıkmasın istiyorum." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getiren Demir, şunları söyledi:

"Artık bilmeliler ki Kürt çocukları bilinçli. Kürt çocukları olarak devletimizle, bayrağımızla herhangi bir problemimiz yok, bundan sonra da olmayacak. Aslında Kürtlerin hiçbir sorunu yok. Kürtlerin tek sorunu var PKK."

Babasının katledildiği tarihin yazılı olduğu kolyeyi boynundan çıkarmıyor
Babasının katledildiği tarihin yazılı olduğu kolyeyi boynundan çıkarmıyor
Babasının katledildiği tarihin yazılı olduğu kolyeyi boynundan çıkarmıyor
Babasının katledildiği tarihin yazılı olduğu kolyeyi boynundan çıkarmıyor
Babasının katledildiği tarihin yazılı olduğu kolyeyi boynundan çıkarmıyor

Barış Pınarı Harekatı, Nusaybin, Gülay, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Babasının katledildiği tarihin yazılı olduğu kolyeyi boynundan çıkarmıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babasının katledildiği tarihin yazılı olduğu kolyeyi boynundan çıkarmıyor - Son Dakika
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