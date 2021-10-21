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Babasının vasiyetiyle yer altı görüntüleme cihazı üretti - Son Dakika

Babasının vasiyetiyle yer altı görüntüleme cihazı üretti

21.10.2021 11:11

Yozgatlı mekatronik mühendisi Yasin Sarıkaya, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle 10 metre derinliğe kadar yer altında tarama yapabilen cihaz üretti.

Yozgatlı mekatronik mühendisi Yasin Sarıkaya, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle 10 metre derinliğe kadar yer altında tarama yapabilen cihaz üretti.

Sarıkaya, mayın patlamasında şehit düşen güvenlik güçlerinin haberlerini izleyen babası İdris Sarıkaya'nın, "Sen bu mayınları bulma konusunda bir proje yapamıyor musun?" sözü üzerine harekete geçti.

KOSGEB'in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı'ndan destek alan Sarıkaya, 2019'da Bozok Teknopark'ta şirket kurarak çalışmalara başladı.

Projeyi Eylül 2020'de tamamlayan Sarıkaya, cihazın prototipini üreterek, patent ve marka tescilini yaptırdı.

Babasının isminin baş harflerini verdiği İS-52 jeoradar cihazının seri üretimine Teknopark'ta başlayacağını aktaran Sarıkaya, AA muhabirine, cihazın mayın tarama başta olmak üzere, enkaz altında kalan canlıların tespitinde de kullanılabileceğini söyledi.

Sarıkaya, cihazın 250 mhz elektronik manyetik dalga antenleri sayesinde yerin yaklaşık 10 metre altına kadar görüntülemeleri anlık olarak sağladığını belirterek, "Bu cihazımız kendi alanında Türkiye'de ilk yerli üretim. Cihazımız, yer altında bulunan kablo ve kanalların tespiti, derinliklerin hesabı ve haritalandırılması konusunda, coğrafi bilgi sistemlerine entegre edilerek insanlara yardımcı olacak." dedi.

"Cihazı AFAD da kullanılabilecek"

Projenin asıl amacının ASELSAN ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yardımcı olmak ve mayınların tespitini sağlamak olduğunu aktaran Sarıkaya, "Mayınların tespitinde şu an için kullanılan cihazlarda sadece dedektör ve sensör kullanıldığından derinlik hesaplanamıyor. Cihazımız derinliği ve mesafeyi nokta atışıyla tespit edecek. Cihazı AFAD da kullanılabilecek. Afet bölgelerinde enkaz altında kalan canlılara ulaşımda kolaylık sağlayacaktır." diye konuştu.

Sarıkaya, cihazı daha da geliştirmek için yeni çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Jeoradar konusunda yabancı marka cihazlar da bulunuyor. Bizim onlardan artılarımız, derinlikte artışımız var yine filtreleme özelliğiyle kullanıcıların daha sağlıklı yorumlayabilmesine imkan tanıyor. Yerlilik oranımız yüzde 95. " ifadelerini kullandı.

Babasının vefat ettiğini ve cihazı göremediğini aktaran Sarıkaya, onun ismini cihaza vererek yaşatmak istediğini sözlerine ekledi.

Babasının vasiyetiyle yer altı görüntüleme cihazı üretti
Babasının vasiyetiyle yer altı görüntüleme cihazı üretti
Babasının vasiyetiyle yer altı görüntüleme cihazı üretti
Babasının vasiyetiyle yer altı görüntüleme cihazı üretti

Araştırma Geliştirme, Eylül, Şehit, Mayın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Babasının vasiyetiyle yer altı görüntüleme cihazı üretti - Son Dakika


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