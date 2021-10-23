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Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, yaşam savaşını kaybetti

23.10.2021 14:41
Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, yaşam savaşını kaybetti

Gaziantep'te babası Mehmet Yılmaz'ın yemek yemediği için yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif Hazal Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan Mehmet Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 Ekim günü Güneykent Mahallesi'nde bir ay önce doğum yapan Duygu Yılmaz (27) hastanede tedavi gören bebeğini ziyarete gitti, eşi Mehmet Yılmaz ise kızı Elif Hazal ile evde kaldı.

SİNİRLENİNCE YUMRUK ATTI

Mehmet Yılmaz, karnının acıktığını düşündüğü kızı Elif'e yemek yedirmek istedi. Ancak Elif yemedi. Sinirlenen Mehmet Yılmaz, kızına yumruk attı. Yere yığılan Elif Hazal hareketsiz kalınca Mehmet Yılmaz sağlık ekiplerini arayarak kızının düştüğünü söyledi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından eve giden sağlık ekipleri küçük kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Elif Hazal Yılmaz, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

"YEMEK YEMEDİĞİ İÇİN VURDUM"

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mehmet Yılmaz'ı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda kızına yumruk attığını itiraf eden Yılmaz'ın, "Kızıma yemek yedirmek için sofra açtım. Fakat kızım yemek yemeyip ekmeği yere attı. Ben de vurdum" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Elif Hazal'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Duygu Yılmaz, kızının cenazesi teslim edildiği sırada gözyaşlarına boğuldu.

Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, yaşam savaşını kaybetti

Mehmet Yılmaz, Duygu Yılmaz, Hazal Yılmaz, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Babasının yemek yemediği için dövdüğü Elif, yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika


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