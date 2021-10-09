Babasıyla tartışıp evden çıktı, 3 saat sonra ormanda bulundu - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de babasıyla tartıştıktan sonra ormana giden R.K. (38), Jandarma ve AFAD ekiplerince yaklaşık 3 saatlik arama sonucu bulundu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Yukarıılıca Mahallesi'nde oturan N.A., jandarmayı arayarak, tartıştığı kızı R.K.'nın ormanlık alana gittiğini, kendisine ulaşamadığını ve hayatından endişe ettiğini söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, ormanda çalışma başlattı. Ekipler yaklaşık 3 saatlik çalışmayla R.K.'yi, Yukarıılıca Mahallesi'nden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta buldu. Soğuktan etkilendiği görülen R.K. sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.