Bacağı ve kulağı kopan, kutu içinde belediyeye bırakılan kedi, yaşam savaşını kazandı - Son Dakika

Bacağı ve kulağı kopan, kutu içinde belediyeye bırakılan kedi, yaşam savaşını kazandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde aracın çarptığı kedinin bacağı ve kulağı koptu, bir vatandaş kutu ile belediyenin girişine bıraktı

Belediye tarafından tedavisi üstlenilen kedi, zorlu bir sürecin ardından sağlığına kavuşarak sahiplendirildi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde aracın çarparak bacağı ve kulağını koparttığı kedi, belediye binasının girişine bırakıldı. Belediye personellerinin bekletmeden veterinere ulaştırdığı kedi, tedavisinin yapılmasıyla bir bacağı ile kulağı eksik olsa da sağlığına kavuşup hayata döndü.

Alınan bilgiye göre, bir aracın çarptığı yavru kedi ağır yaralandı, bir bacağı ile kulağı da koptu. Yaralı kediyi bir vatandaş ise kutuya koyarak Erdemli Belediye Başkanlığı'na getirip girişe bıraktı. Girişte görevli personeller ise hemen kediyi alıp sahip çıktı. Durumun Belediye Başkanı Mükerrem Tolu'ya iletilmesiyle personeller veteriner hekime götürülen kedi uzun süren tedavi sürecini ardından bir bacağı ve kulağı ampute edilerek sağlığına kavuşması sağlandı. İyileşen kediye 'Amazon'ismi verilirken sahiplendirilmesiyle sıcak bir yuvaya da kavuştu.

Kediye bir aracın çarptığını anımsatan Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Altunçiçek," Bir aracın çarptığı kedi yavrusu belediyemiz danışmasına bırakılmış, bunu gören görevlilerimiz acilen veteriner hekime götürerek tıbbi ve cerrahi müdahalesini sağlayarak tedavisini yaptırmıştır. Akabinde bu küçük yavruya gönüllü bir vatandaşımız sahip çıkıp evine götürerek beslemeye başlamıştır. Kedi şuanda mutlu bir şekilde hayatına devam ediyor. Kedi ilk geldiğinde kulağı ve ön ayağı yoktu. Diğer ayağında kırık vardı. Veteriner hekim arkadaşımız gerekli cerrahi ve tıbbi müdahaleyi yaparak kediyi iyileştirdi" dedi.

"İlk başta uyutmayı düşündük"

Kediyi belediye personellerinin acil olarak kendilerine getirdiğini aktaran Veteriner Nuri Cırık, " Kedimizin sol ayağı omuzundan kopmuştu, sol kulak kopmuş, sağ ayağında da omuz kemiğinde bir tane kırık, dirseğinde kırık, çıkık ve bol miktarda deri kaybı vardı. Çok kötü haldeydi. İlk başta uyutmayı da düşündük fakat hayatı organlarında hasar olmadığı için tedavisine karar verdik" diye konuştu.

İki kez kedinin operasyon geçirdiğine de değinen Cırık, hayvanın ameliyatlar sonrasında sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

Veteriner hekimin eşi ve yardımcısı olan Mensube Cırık ise," Bu minik arkadaşımızı geldiğinde çok yaralıydı. Çok üzüldük haline sonra baktık sevdiğimizde bize tepki gösteriyor. Yemek verdik yemek istedi. O zaman isminin 'Amazon' olmasını düşündüm, ilk aklıma o geldi. Çünkü tam bir savaşçıydı. Adını 'Amazon' koyduk, adı gibi savaşçı çıktı kazandık bu savaşı ve çok mutluyuz," ifadelerini kullandı.