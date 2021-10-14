Kayseri'de bacanağı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de bacanağı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı bacanağı tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı bacanağı tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı. Mithatpaşa Mahallesi'nde H.Ü, henüz belirlenemeyen nedenle bacanağı İ.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu H.Ü, bacanağını bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.A. sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, H.Ü. gözaltına alındı. İ.A'nın da 2018'de H.Ü'yü tabancayla vurarak yaraladığı öğrenildi.

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