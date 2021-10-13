Bacıyan-ı Rum diyarı Kırşehir'de "Nerede Kalmıştık…" Eğitim Seferberliği Projesi - Son Dakika

Bacıyan-ı Rum diyarı Kırşehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan "Nerede Kalmıştık..." Eğitim Seferberliği Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Genel Merkez Kadın Kolları İl Koordinatörü Sena Aktürk, projenin Bacıyan-ı Rum kadın örgütlenmesinin başladığı Kırşehir'de yapılmasının ayrı bir anlam taşıdığını, eğitimi yarım kalan kadın ve kızları kapsadığını söyledi.

Kadınların, Avrupa'da 18. yüzyılda iş gücüne dahil olduğunu ancak Fatma Bacı'nın öncülüğünde başlatılan Bacıyan-ı Rum kadın örgütlenmesiyle Anadolu'da 13. yüzyılda eğitim ve iş gücüne katıldıklarını vurgulayan Aktürk, "Sadece iş gücüne değil aslında siyasete de dahil olmuş oldular. Ben projenin, Bacıyan-ı Rum nedeniyle Kırşehir'de daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bizim Kadın Emeği İstikbali Programlarımız var. Büyük ve güçlü Türkiye ideali, kadınlarımızın daha aktif rol oynamasıyla hayata geçecek." dedi.

Aktürk, 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye'yi karış karış gezdiklerini belirterek, "Emeği ile kendi işini kurmuş kadınların öncülüğünde programlar gerçekleştiriyoruz. Bu eğitim projesiyle de kadınlarımızın eğitim hayatına yeniden devam etmelerini sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da Bacıyan-ı Rum adındaki Anadolu Kadınlar Birliği'nin topluma yön veren konumlarının bugün bile hayranlık uyandırdığına işaret ederek, yüzyıllar öncesinden yakılan bu meşaleyi taşımanın Anadolu kadınlarının görevi olduğuna dikkati çekti.

Sanayiden ekonomiye, tıptan sanata ve spora kadar her alanda iftihar kaynağı kadınların olduğunu aktaran Ünsal, şunları kaydetti:

"Bu nitelikli insan kaynağının artması, ülkemizin gelişimi açısından hayati öneme sahiptir. İnanıyorum ki Nerede Kalmıştık Projesi, kadınlarımızın bilgi ve becerileri kadar istihdam oranlarını da arttıracaktır. Güçlü kadınlar güçlü ailelere, güçlü aileler ise bileği bükülemez bir topluma dönüşecektir. Eğitiminize devam etmek, hayalini kurduğunuz diplomayı almak için geç kalmadınız. Size bilgi ve destek sağlayacak olan gönüllü eğitim rehberlerimiz yola çıktı bile. Siz sadece 'nerede kalmıştık' deyin ve kaldığınız yerden gelin el ele birlikte devam edelim."

Proje ile ilgili broşürlerin dağıtıldığı toplantıya, AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer ve çok sayıda kadın katıldı.