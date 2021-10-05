BAE Venüs ve 7 küçük gezegendeki keşifler için yeni uzay programı başlattı - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mars'ın ardından bu defa Venüs ve 7 gezegendeki keşifler için yeni bir uzay programı hazırlamaya başladığını duyurdu.

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşid Al Maktum, Twitter hesabından ülkesinin uzay çalışmalarına açıklamalarda bulundu.

BAE'nin 50 yıllık vizyonu kapsamında uzay için yeni bir program geliştirdiklerini belirten Maktum, "Güneş sisteminde Venüs ve 7 küçük gezegenin keşfi için yeni göreve başladık. 3 milyar 600 milyon kilometrelik mesafedeki bir küçük gezegene ulaşan ilk Arap ülkesi olacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni uzay programının henüz başında olduklarını aktaran Maktum, şunları kaydetti:

"Uzay bilimi, astronot ve uzay araçlarının geliştirilmesi için projelerimiz mevcut. Gökteki yıldızların üçte birinin Arapça isimleri var. Çünkü Araplar astronomi biliminde öncüydüler. Bizim görevimiz Arap medeniyetini yeniden kalkındırmak olmalı. Eğer bugün harekete geçmezsek ne zaman yapacağız?"

Şubat ayında "Hope" (Umut) adı verilen uydu aracını başarıyla Mars yörüngesine yerleştiren BAE, bunu yapabilen ilk Arap ülkesi olmuştu.