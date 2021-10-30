Bafra Anadolu Lisesi Mezunları Derneğinden "Cumhuriyet Yürüyüşü" açıklaması - Son Dakika

Bafra Anadolu Lisesi Mezunları Derneğince, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilmesi planlanan "Cumhuriyet Yürüyüşü"nün iptal edilmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık birkaç hafta önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katkı sağlamak amacıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlenmesi için çalışma yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in yürüyüş düşüncelerini memnuniyetle kabul ettiği ve desteklendiğini aktarılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Yürüyüşün ana teması, hiçbir kamu kurumu ve siyasi parti desteği olmaksızın tamamen siyasetin dışında, bir sivil toplum kuruluşu olarak derneğimiz gayretleriyle okulumuz mezunları ve Bafra halkı ile Cumhuriyet kutlaması yapmaktı. Amacımız bugüne kadar resmi devlet programı ya da siyasi partilerce yapılan yürüyüşlerden farklı bir programla siyasetten uzaklaşarak belki de ilk defa sadece halkın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı kutlamaktı. Bu sebeple hiçbir siyasi parti başkanı ya da teşkilatı yürüyüşe özel olarak davet edilmemiştir. Yürüyüşte protokol olmaması, bando eşliğinde sadece Türk bayrakları ile Bafra halkının yürümesi planlanmış olup, tüm hazırlıklar da bu ana fikir üzerine yapılmıştır. "

Yürüyüşe 2 gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı ve partililerin yürüyüşe katılacağı bilgisinin edinilmesi üzerine ilgili parti yetkililerinden bilgi alma zorunluluğunun doğduğu anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu sebeple kendileriyle yapılan görüşmede, dernek yönetimi ya da başkaca ilgililerce davet edilmedikleri ancak halka açık yürüyüşe katılacakları bildirilmiştir. Parti yetkililerine yürüyüşün genel özelliği, sivil ve siyasetten uzak bir yürüyüş yapılma amacı anlatılmak istenmiş ancak somut bir sonuca ulaşılamamıştır. Yaşanan bu durum karşısında hiçbir siyasi partinin özellikle davet edilmediği yürüyüşe sırf bir siyasi partinin genel başkan seviyesinde katılmasının yürüyüşün genel niteliğine ve bugüne kadar siyaset dışı çalışmalar yapmaya gayret göstermiş olan derneğimiz faaliyetlerine zarar vereceği kanaatine varılmıştır. Elimizde olmadan gelişen bu şartlar sonucunda toplumsal birliktelik ve siyasetten uzak yaşama ve dernek faaliyetinde bulunma gayreti içinde olan dernek yönetimimizce yürüyüşün iptalinin daha doğru olacağı kanaatine varılmıştır. Bafra Anadolu Lisesi Mezunları Derneği tarafından Bafra'da belki ilk defa siyasetten uzak gerçekleştirilmesi amaçlanan Cumhuriyet Yürüyüşü, bu sebeplerle derneğimizce alınan karar sonucunda iptal edilmiştir. Yürüyüşün iptali hususunda hiçbir siyasi ya da kamu baskısı altında olmadığımızı, yürüyüşün iptali sürecine kadar tüm yetkililerce desteklendiğimizi ve teşvik edildiğimizi açık yüreklilikle ifade etmek isteriz. Ziyadesiyle üzüldüğümüz bu durumun Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının da önüne geçecek şekilde gündemde kalması ve hatta siyasi malzeme olarak kullanılma çabasından rahatsız olduğumuzu bir kez daha dile getirmek isteriz. Dernek olarak yasaların öngördüğü ve amaçlarımıza da uygun şekilde mezunlarımız ve halkımız için çalışmalarımıza devam edeceğiz."