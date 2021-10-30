Bafra'da kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Bafra'da kaza: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazalasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazalasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Samsun- Sinop karayolu Altınay mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaçam ilçesi istikametinden Bafra'ya doğru seyir halinde olan Emrah Çakır idaresindeki 55 ALE 94 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki su kanalına düştü, ağaca çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

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