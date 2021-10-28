Bağ evinde bin 300 litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bir bağ evine düzenlenen operasyonda bin 300 litre sahte şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Bozcaada ilçesindeki bir bağ evinde sahte şarap üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese düzenlen operasyonda, satışa hazır halde bin 300 litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.