Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Bağcılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkez Mahallesi'nde gençlerle bir araya gelen Çağırıcı, gençlerin sorularını yanıtladı.

Belediye olarak hizmet etmede önceliklerinin gençler olduğunu belirten Çağırıcı, yakın zamanda Bağcılar meydanında kaykay pisti yapacaklarının müjdesini verdi.

1990'lı yılların sonu ile 2010'lu yılların başına kadar doğan kişiler için kullanılan "Z kuşağı" ifadesini eleştiren Çağırıcı, "Z kuşağı diye bir şey yok. Bunlar özellikle gençleri dışlamak ve farklı bir gençlik oluşturmak için oluşturulan algı. Milletine, vatanına sevdalı ve ailesine bağlı inançlı gençlik var." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan ve gençler katıldı.