Bağcılar Belediyesi içinde sıradışı bir kütüphane - Son Dakika

Klasik kütüphane anlayışının dışında özel olarak tasarlanan ve içinde 8 bin kitabın yer aldığı modern kütüphane yoğun ilgi görüyor. Belediyeye gelen ilçe sakinleri, bir yardan çaylarını yudumlarken biryandan da kitap okumanın tadını çıkarıyor.

Bağcılar Belediyesi eğitim ve kültür hizmetleri kapsamında sürdürdüğü çalışmalar kapsamında yeni bir projeyi hayata geçirdi. Bu çerçevede Bağcılar Belediyesi başkanlık binasında modern şekilde inşa edilen kütüphane faaliyet göstermeye başladı. Kütüphanede; Felsefe, Psikoloji, Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji, Sanat, Edebiyat, Tarih gibi birçok alanda yazılmış toplam 8 bin eserin yanında gazete ve dergi gibi süreli yayınlar da yer alıyor. İşlem yapmak veya ziyaret için belediyeye gelen vatandaşlar, kütüphanede kitap okuyarak veya araştırma yaparak zaman geçiriyor. Kitap sevdalılarını cezbeden kütüphanede çay, kahve ve içecek ikramı da ücretsiz olarak yapılıyor.

Mola vermek için kütüphaneye uğrayabilirler

Sıradışı bir tasarıma sahip olan okuma salonunun ilçeye hayırlı olmasını dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Hemşehrilerimiz belediyeye geldiklerinde işlerini tamamladıktan sonra bir mola vermek için kütüphanemize uğrayabilirler. İkramlarımız eşliğinde kitap okuyarak hem dinlenecek hem de yararlı zaman geçirecekler.Özellikle gençlerimiz için çok güzel bir kültür hizmeti" dedi.

İlk günden itibaren yoğun ilgi gören kütüphane hafta için 08.30 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak.