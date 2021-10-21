Bağcılar Belediyesinde 8 bin kitaplık kütüphane hizmete açıldı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesine gelen vatandaşlar, özel tasarlanan ve 8 bin kitabın yer aldığı kütüphanede kitap okuyarak ve araştırma yaparak vakit geçiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi Başkanlık Binası'nda modern şekilde inşa edilen kütüphanede felsefe, psikoloji, doğa bilimleri, matematik, teknoloji, sanat, edebiyat ve tarih gibi birçok alanda yazılmış 8 bin eserin yanı sıra gazete ve dergi gibi süreli yayınlar da bulunuyor.

İşlem yapmak ya da ziyaret amacıyla belediyeye gelen vatandaşlar, kütüphanede kitap okuyarak, araştırma yaparak vakit geçiriyor. Kütüphanede çay, kahve ve içecek ikramı da ücretsiz yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sıra dışı bir tasarıma sahip olan okuma salonunun ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Çağırıcı, "Hemşehrilerimiz belediyeye geldiklerinde işlerini tamamladıktan sonra bir mola vermek için kütüphanemize uğrayabilirler. İkramlarımız eşliğinde kitap okuyarak hem dinlenecek hem de yararlı zaman geçirecekler. Özellikle gençlerimiz için çok güzel bir kültür hizmeti." ifadelerini kullandı.

Kütüphane hafta içi 08.30 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak.