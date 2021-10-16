Üye Girişi
Bağcılar'da 13 çift Toplu Düğün Şöleni ile dünya evine girdi - Son Dakika

Bağcılar'da 13 çift Toplu Düğün Şöleni ile dünya evine girdi

16.10.2021 17:58
Bağcılar'da 13 çift Toplu Düğün Şöleni ile dünya evine girdi

Bağcılar Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında evlilik hazırlığı yapan 13 çifte imkan sunarak Toplu Düğün Şöleni'ni düzenledi.

Bağcılar Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında evlilik hazırlığı yapan 13 çifte imkan sunarak Toplu Düğün Şöleni'ni düzenledi. Çiftlerin nikahını Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kıydı. Ayrıca çiftlere destek olmak amacıyla sanatçı Aslı Hünel, oyuncu ve müzisyen Sami Çelik ile gazeteci Eren Şentürk de nikahta yer alarak şahitlik yaptı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Toplu Düğün Şöleni'nin 26'ncısı bugün Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda düzenlendi. Gerçekleştirilen törende 13 çift heyecanla evet diyerek dünya evine girdi. Çiftlerin nikahını Başkan Lokman Çağırıcı kıyarken şahitliklerini ise amacıyla sanatçı Aslı Hünel, oyuncu ve müzisyen Sami Çelik, gazeteci Eren Şentürk ve Bağcılar'ın kurucu belediye başkanı ve eski AK Parti eski milletvekili Feyzullah Kıyıklık yaptı. Bir hayırsever tarafından çiftlerin her birine bin altı yüzer lira da düğün hediyesi edildi. Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Başkan Çağırıcı, "Çiftlerin gelinlik, damatlık, beyaz eşya ve mobilyasına kadar tüm eşyaları hayırsever iş adamları aracılığıyla karşılanıyor" açıklamasını yaptı. Kuranı Kerim ile başlayan törenin ardından Aslı Hünel ile Sami Çelik'in şarkılarıyla çiftler dans etti, çiftetelli oynadı.

BİN YÜZ ÇİFTİMİZİ KAVUŞTURDUK

Yıllardır nişanlı olup maddi olanaksızlardan dolayı evlenemeyen çiftler olduğunu belirten Başkan Çağırıcı, "Onlara destek amaçlı hayırsever iş adamlarımızla bir proje başlattık.  Buzdolabından çamaşır makinesine, çekyatından koltuğuna kadar birçok ev eşyasını yine takılarıyla hazırladığımız çiftlerimizi 26 yıldır güzel düğünlerle dünya evine girmesini sağladık. Bugüne kadar, bin yüz çiftimizi bu şekilde yeni bir yuva kurmalarına vesile olmuşuz. Hayırsever iş adamlarımıza destekleri için çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

HERKES İSTEDİĞİ ZAMAN MÜRACAAT EDEBİLİRGeçen yıllara göre evlenen kişi sayısının azaldığını vurgulayan Başkan Çağırıcı, evlenmek isteyen her çiftin belediyeye başvurabileceğini, herhangi bir sayı sınırlamasının olmadığını belirtti. Şahitlik ederken çok duygusal anlar yaşadığını söyleyen Aslı Hünel de bu tür organizasyonların çok faydalı olduğunu ve her zaman yapılması gerektiğini belirtti. Hünel, " Böyle güzel evliliklere vesile olmak gerçekten çok büyük sevap. Çünkü bu zamanda evlenmek maddi açıdan oldukça zor" dedi.

EVLENEYEN ÇİFTLER UMUTSUZLUĞA DÜŞMESİNNişanlısıyla bir sosyal medya platformunda 2 yıl önce tanıştıklarını belirten 38 yaşındaki Dilay Acar, eşinin Hatay'dan kalkıp kendisi için İstanbul'a geldiğini ve birbirlerini gördüklerinde çok fazla etkilendiklerini söyledi. Bu yüzden ilişkilerinin 6'ncı ayında evlenme kararı aldıklarını söyleyen Acar şunları söyledi: "Pandemiden dolayı baktık yapamıyoruz. Belediyemize başvuralım bize yardımcı olsunlar dedik. Çeyiz, eşya yardımı yaptılar. Gelinlik, damatlı ve aracımıza kadar karşıladılar. Maddi sıkıntıdan dolayı evlenemeyen çiftler varsa hiç beklemesin belediyeye başvursunlar. Biz çok mutlu ve heyecanlıyız. Yardımcı olan kişilere çok teşekkür ederiz."Belediyenin her konuda kendilerine yardımcı olduğunu belirten 23 yaşındaki Ahmet Kuğu da "Aracımıza kadar ayağımıza geldiler. Organizasyon çok güzel, ailemiz burada bizimle. Toplu nikah da başka bir deneyim. Bu yüzden heyecanlıyız" şeklinde konuştu.

Yeğeni evleneceği için törene geldiklerini belirten 36 yaşındaki Sabire İpek ise organizasyonu çok beğendiğini ve çok memnun kaldıklarını söyledi.


- İstanbul
Bağcılar'da 13 çift Toplu Düğün Şöleni ile dünya evine girdi
Bağcılar'da 13 çift Toplu Düğün Şöleni ile dünya evine girdi
Bağcılar'da 13 çift Toplu Düğün Şöleni ile dünya evine girdi
Bağcılar'da 13 çift Toplu Düğün Şöleni ile dünya evine girdi
Bağcılar'da 13 çift Toplu Düğün Şöleni ile dünya evine girdi
Bağcılar'da 13 çift Toplu Düğün Şöleni ile dünya evine girdi
Bağcılar'da 13 çift Toplu Düğün Şöleni ile dünya evine girdi
Bağcılar'da 13 çift Toplu Düğün Şöleni ile dünya evine girdi

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Evlilik, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da 13 çift Toplu Düğün Şöleni ile dünya evine girdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Abdurrahim Albayrak'nın özrü Galatasaray Genel Kurulu'na damga vurdu 17:34 Abdurrahim Albayrak'nın özrü Galatasaray Genel Kurulu'na damga vurdu Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi 17:22 Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı, performansıyla tam not aldı 17:06 Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı, performansıyla tam not aldı
11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım 16:15 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi 15:58 Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı 14:42 Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı
Kendisini Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıttı, gerçek ortaya çıkınca kayıtlar silindi 14:35 Kendisini Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıttı, gerçek ortaya çıkınca kayıtlar silindi Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti 13:48 Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti

Son Dakika Haberleri
17:33 Abdurrahim Albayrak'nın özrü Galatasaray Genel Kurulu'na damga vurdu
17:31 AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına yanıt:: Yassıada zihniyetidir
17:22 Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi
17:13 "Koalisyondan memnunum" diyen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarındaki özel konuşmayı hatırlattı: Bana öyle demiyordun
17:06 Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi
17:01 Vali, yürüyüşe gözleri bantlı katılarak görme engelli bireylerin sorunları çözeceğini dile getirdi
16:47 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
16:31 Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'dan şikayetçi oldu
16:29 Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı
15:59 Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı: "Oyuncuya kız yok" dediler mağazada işe girdim
21 önce kaybolan çocuğunu arayan baba: Keşke dilencilik yapsaydım da İstanbul'a gitmeseydim 21 önce kaybolan çocuğunu arayan baba: Keşke dilencilik yapsaydım da İstanbul'a gitmeseydim         
17:35
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına yanıt:: Yassıada zihniyetidir AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına yanıt:: Yassıada zihniyetidir         
17:31
"Koalisyondan memnunum" diyen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarındaki özel konuşmayı hatırlattı: Bana öyle demiyordun         
17:14
Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı         
16:29
Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı         
16:11
Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz?         
15:29
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı         
14:32
Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı Armağan Çağlayan'ın programında inşaat işçisinin saldırısına uğradığı anlatan Semiha Yankı: Adam terasta üzerimi parçaladı         
12:34
Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı         
12:30
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti Fenerbahçe maçında yapılanları Drogba yıllar sonra itiraf etti         
12:02
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 18:08:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bağcılar'da 13 çift Toplu Düğün Şöleni ile dünya evine girdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement