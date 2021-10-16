Bağcılar'da 13 çift Toplu Düğün Şöleni ile dünya evine girdi - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi , sosyal sorumluluk projesi kapsamında evlilik hazırlığı yapan 13 çifte imkan sunarak Toplu Düğün Şöleni'ni düzenledi. Çiftlerin nikahını Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kıydı. Ayrıca çiftlere destek olmak amacıyla sanatçı Aslı Hünel , oyuncu ve müzisyen Sami Çelik ile gazeteci Eren Şentürk de nikahta yer alarak şahitlik yaptı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Toplu Düğün Şöleni'nin 26'ncısı bugün Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda düzenlendi. Gerçekleştirilen törende 13 çift heyecanla evet diyerek dünya evine girdi. Çiftlerin nikahını Başkan Lokman Çağırıcı kıyarken şahitliklerini ise amacıyla sanatçı Aslı Hünel, oyuncu ve müzisyen Sami Çelik, gazeteci Eren Şentürk ve Bağcılar'ın kurucu belediye başkanı ve eski AK Parti eski milletvekili Feyzullah Kıyıklık yaptı. Bir hayırsever tarafından çiftlerin her birine bin altı yüzer lira da düğün hediyesi edildi. Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Başkan Çağırıcı, "Çiftlerin gelinlik, damatlık, beyaz eşya ve mobilyasına kadar tüm eşyaları hayırsever iş adamları aracılığıyla karşılanıyor" açıklamasını yaptı. Kuranı Kerim ile başlayan törenin ardından Aslı Hünel ile Sami Çelik'in şarkılarıyla çiftler dans etti, çiftetelli oynadı.

BİN YÜZ ÇİFTİMİZİ KAVUŞTURDUK

Yıllardır nişanlı olup maddi olanaksızlardan dolayı evlenemeyen çiftler olduğunu belirten Başkan Çağırıcı, "Onlara destek amaçlı hayırsever iş adamlarımızla bir proje başlattık. Buzdolabından çamaşır makinesine, çekyatından koltuğuna kadar birçok ev eşyasını yine takılarıyla hazırladığımız çiftlerimizi 26 yıldır güzel düğünlerle dünya evine girmesini sağladık. Bugüne kadar, bin yüz çiftimizi bu şekilde yeni bir yuva kurmalarına vesile olmuşuz. Hayırsever iş adamlarımıza destekleri için çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

HERKES İSTEDİĞİ ZAMAN MÜRACAAT EDEBİLİRGeçen yıllara göre evlenen kişi sayısının azaldığını vurgulayan Başkan Çağırıcı, evlenmek isteyen her çiftin belediyeye başvurabileceğini, herhangi bir sayı sınırlamasının olmadığını belirtti. Şahitlik ederken çok duygusal anlar yaşadığını söyleyen Aslı Hünel de bu tür organizasyonların çok faydalı olduğunu ve her zaman yapılması gerektiğini belirtti. Hünel, " Böyle güzel evliliklere vesile olmak gerçekten çok büyük sevap. Çünkü bu zamanda evlenmek maddi açıdan oldukça zor" dedi.

EVLENEYEN ÇİFTLER UMUTSUZLUĞA DÜŞMESİNNişanlısıyla bir sosyal medya platformunda 2 yıl önce tanıştıklarını belirten 38 yaşındaki Dilay Acar, eşinin Hatay'dan kalkıp kendisi için İstanbul'a geldiğini ve birbirlerini gördüklerinde çok fazla etkilendiklerini söyledi. Bu yüzden ilişkilerinin 6'ncı ayında evlenme kararı aldıklarını söyleyen Acar şunları söyledi: "Pandemiden dolayı baktık yapamıyoruz. Belediyemize başvuralım bize yardımcı olsunlar dedik. Çeyiz, eşya yardımı yaptılar. Gelinlik, damatlı ve aracımıza kadar karşıladılar. Maddi sıkıntıdan dolayı evlenemeyen çiftler varsa hiç beklemesin belediyeye başvursunlar. Biz çok mutlu ve heyecanlıyız. Yardımcı olan kişilere çok teşekkür ederiz."Belediyenin her konuda kendilerine yardımcı olduğunu belirten 23 yaşındaki Ahmet Kuğu da "Aracımıza kadar ayağımıza geldiler. Organizasyon çok güzel, ailemiz burada bizimle. Toplu nikah da başka bir deneyim. Bu yüzden heyecanlıyız" şeklinde konuştu.

Yeğeni evleneceği için törene geldiklerini belirten 36 yaşındaki Sabire İpek ise organizasyonu çok beğendiğini ve çok memnun kaldıklarını söyledi.

- İstanbul