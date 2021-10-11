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BAĞCILAR'DA ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI; 5. KATTA OTURAN KADIN EVDEN ÇIKMADI - Son Dakika

BAĞCILAR'DA ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI; 5. KATTA OTURAN KADIN EVDEN ÇIKMADI

11.10.2021 04:29

BAĞCILAR'da 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

BAĞCILAR'da 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken aklı dengesi yerinde olmadığı belirtilen kadın 5. katta oturduğu daireden tüm ısrarlara rağmen aşağı inmedi. İtfiaye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü, çatı katında ise büyük çapta hasar oluştu.

Yangın, Kemalpaşa Mahallesi 1969. Sokak'taki 6 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri kendini dışarı atarken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Binanın 5. katında oturan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kadın, tüm ısrarlara rağmen, binadan çıkmadı.

HAYATINDAN BEZMİŞ GALİBA

Bir apartman sakini aşağı inmeyen kadın için, Millet, 'İn aşağı yanacaksın' diyor, kadın aşağı inmiyor. Hayatından bezmiş galiba. O sıcakta ne bekliyor anlamadık dedi. Bina sakini Önal Balkan da Son anda fark ettik. Dumanı gördük polisi falan aradık. Biz de çok bilmiyoruz. Kadının aklı dengesi yerinde değil. Plastik falan toplayan biri dedi. Yangın çıkan çatı katında büyük çapta maddi hasar oluştu. Ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar başlattı.

BAĞCILAR'DA ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI; 5. KATTA OTURAN KADIN EVDEN ÇIKMADI
BAĞCILAR'DA ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI; 5. KATTA OTURAN KADIN EVDEN ÇIKMADI
BAĞCILAR'DA ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI; 5. KATTA OTURAN KADIN EVDEN ÇIKMADI
BAĞCILAR'DA ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI; 5. KATTA OTURAN KADIN EVDEN ÇIKMADI

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI; 5. KATTA OTURAN KADIN EVDEN ÇIKMADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI; 5. KATTA OTURAN KADIN EVDEN ÇIKMADI - Son Dakika
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