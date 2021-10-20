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Bağcılar'da cinayetle sonuçlanan eski sevgili buluşması hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

Bağcılar'da cinayetle sonuçlanan eski sevgili buluşması hakkında iddianame hazırlandı

20.10.2021 12:46
Bağcılar'da cinayetle sonuçlanan eski sevgili buluşması hakkında iddianame hazırlandı

Bağcılar'da eski sevgilisi Nurgül Aydın'la buluşan ve eski sevgilinin yanında gelen kadının arkadaşları tarafından öldürülen Ali Tulgaroğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bağcılar'da eski sevgilisi Nurgül Aydın'la buluşan ve eski sevgilinin yanında gelen kadının arkadaşları tarafından öldürülen Ali Tulgaroğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 4 sanığın müebbet ile 12 yıla kadar değişen oranda hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bağcılar'da 26 Haziran'da eski sevgilisi Nurgül Aydın (36) ile buluşan Ali Tulgaroğlu (51) eski sevgilisinin yanına gelen Özlem Demirel'in arkadaşları tarafından silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktül Ali Tulgaroğlu'nun sanık Nurgül Aydın'ın eski erkek arkadaşı olduğu aktarıldı. Sanık Nurgül'ün olay günü arkadaşları ile bir parkta oturduğu esnada maktul Ali'nin aradığı ve aralarında tartıştıkları da iddianamede belirtildi. Nurgül'ün yanındaki arkadaşlarına Ali'nin alkollü olduğunu söylediği de iddianamede anlatılarak, "Ali'nin Nurgül'ü tekrar araması üzerine telefonu Nurgül'ün arkadaşı Özlem'in açtığı ve telefonda tartıştıkları" ifadelerine yer verildi. Ali'nin Nurgül'ü tekrar arayarak "Yarım saate kadar geliyorum, ben doluyum siz boş olmayın" şeklinde konuştuğu kaydedildi. Sanık Özlem'in bunun üzerine sanık Aziz Öztürk'ü telefonla arayarak yardım istediği de kaydedilen iddianamede, 30 dakika sonra Aziz Öztürk'ün sanık Cemal Açan ile birlikte parka geldiği ifade edildi. Sanık Aziz Öztürk'ün "Benim ayağım sakat beni bekçi yakalar Cemal işi halledecek" dediği de iddianamede aktarıldı. Maktul Ali'nin yanında Kadir Arslan ile parka geldiği ve Nurgül ile tokalaşmak istediğine yer verilen iddianamede, Nurgül'ün tokalaşmak istemediği ifade edildi. Sanık Özlem ile maktül Ali'nin tartışmaya başladıkları da iddianamede belirtilerek "Bu sırada sanık Cemal'in maktül Ali'nin önce bacaklarına sonra boynuna, ardından ise Kadir Arslan'a defalarca kez ateş ettiği" anlatıldı.

Ali'nin olay yerinde hayatını kaybettiği, Kadir Arslan'ın ise yaralandığı belirtilen iddianamede, sanık Cemal'in ise olay yerinden kaçtığı aktarıldı.

İddianamede sanıklar Aziz Öztürk, Nurgül Aydın ve Özlem Demirel'in 'kasten yaralamaya azmettirme' ile 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet ile 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanık Cemal Açan'ın ise 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından müebbet ile 12 yıla kadar hapsi istendi.

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında önümüzdeki günlerde sanıkların yargılanmasına başlanacak. - İSTANBUL

Bağcılar'da cinayetle sonuçlanan eski sevgili buluşması hakkında iddianame hazırlandı
Bağcılar'da cinayetle sonuçlanan eski sevgili buluşması hakkında iddianame hazırlandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar, Haziran, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da cinayetle sonuçlanan eski sevgili buluşması hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da cinayetle sonuçlanan eski sevgili buluşması hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
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