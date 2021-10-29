Bağcılar'da düzenlenen Gençlik Şöleni'nde Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesince bu yıl 25'incisi düzenlenen Gençlik Şöleni'nde, Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda 25. Gençlik Şöleni düzenlendi.

Programa katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, gençlerin coşkusunun kendisine enerji verdiğini belirterek, "İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılına da birlikte gireceğiz. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. 100. yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi dünyanın ilk üç ülkesi arasına sokacak olan siz gençlere selam olsun." ifadeleriyle gençlere seslendi.

İstiklal Marşı'nın ilk kıtasında "korkma" ifadesinin yer aldığını anımsatan Kabaktepe, "Bu şafaklarda 1000 yıldır süzülen, yüzen, dalgalanan al bayrağımız hiçbir zaman yere inmeyecek. Ben korkmuyorum, çünkü al bayrağı sadece elinde değil, göğsünde, kalbinde taşıyan Bağcılarlı gençler var. Ben korkmuyorum bu toprakların simgesi olan bu bayrağı indirmeyecek, bu ezanı bu topraklarda susturmayacak ve sonuna kadar mücadele edecek Bağcılarlı arkadaşlarım var." ifadelerini kullandı.

"Gençlerimiz onu hiç yanıltmadı"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da geçen yıl salgın nedeniyle yapılamayan 25. Gençlik Şöleni ile Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünün bir arada kutlanmasının daha da anlamlı olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'in ilanı ve tam bağımsız Türkiye'nin kuruluşu sonrasında, "Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak." dediğini aktaran Çağırıcı, "Gençlerimiz onu hiçi yanıltmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 'Ben sizlerden ümitliyim ve sizler evelallah ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz.' diyordu. Liderimizi de yanıltmadınız. Bağcılar ailesi olarak geleceği inşa ederken özellikle siz gençleri ihmal etmemeye özen gösteriyoruz." görüşünü dile getirdi.

Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, ülke için canını feda eden tüm şehitleri andığını ifade eden Çağırıcı, Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılını kutladı.

Şölen kapsamında, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilçede öğrenim gören tüm okul birincileri, YKS ve LGS'de Türkiye ve Bağcılar derecesi yapanlar ile çeşitli spor dallarında İstanbul, bölge, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ilk üçe giren 232 gence ödülleri verildi. Ödül alanlar arasında İtalya'da geçen hafta düzenlenen Kick Boks Turnuvası'nda dünya şampiyonu olan Emine Arslan da yer aldı.

Ödül töreninin ardından, "Nabız" şarkısıyla isimlerini duyuran Burak Bulut ile Kurtuluş Kuş, konser verdi.

Programa, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan, meclis üyeleri, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.