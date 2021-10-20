Üye Girişi
BAĞCILAR'DA ESKİ SEVGİLİ BULUŞMASINDAKİ CİNAYETE 4 MÜEBBET İSTENDİ - Son Dakika

BAĞCILAR'DA ESKİ SEVGİLİ BULUŞMASINDAKİ CİNAYETE 4 MÜEBBET İSTENDİ

20.10.2021 13:23
BAĞCILAR'DA ESKİ SEVGİLİ BULUŞMASINDAKİ CİNAYETE 4 MÜEBBET İSTENDİ

BAĞCILAR'da eski sevgilisiyle parka konuşmaya giden Ali Tulgaroğlu'nun (51) silahla ateş edilerek öldürülmesi ve Kadir Arslan'ın (37) da silahla yaralanmasına ilişkin, hazırlanan iddianamede, 4 şüphelinin ayrı ayrı müebbet hapsi istendi.

BAĞCILAR'da eski sevgilisiyle parka konuşmaya giden Ali Tulgaroğlu'nun (51) silahla ateş edilerek öldürülmesi ve Kadir Arslan'ın (37) da silahla yaralanmasına ilişkin, hazırlanan iddianamede, 4 şüphelinin ayrı ayrı müebbet hapsi istendi. İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre 25 Haziran 2021 tarihinde Bağcılar'da meydana gelen olay şöyle oldu: Gece vakti Nurgül Aydın ve Özlem Demirel arkadaşlarıyla parkta oturararak sohbet etti. Bu sırada Nurgül Aydın'ı eski sevgilisi Ali Tulgaroğlu, cep telefonundan aradı ve ikili aralarında tartışmaya başladı. Bu sırada Özlem Demirel, Nurgül Aydın'ın elinden telefonu alarak Ali Tulgaroğlu ile tartıştı, ikili birbirine telefonda hakaret etti. Yaşanan tartışmanın ardından 10 dakika sonra Ali Tulgaroğlu, Nurgül Aydın'ı tekrar aradı ve "Yarım saate kadar geliyorum, neredesiniz?" diye sordu. Nurgül Aydın da bulundukları yeri söyledi, Ali Tulgaroğlu da "Zaman azaldı, geliyorum" dedi. Nurgül Aydın'ın da Ali Tulgaroğlu'na "Emanetle mi geliyorsun?" diye sordu. Ali Tulgaroğlu da "Ben doluyum, siz boş olmayın" şeklinde cevap verdi. Özlem Demirel de Nurgül Aydın'ın bilgisi dahilinde Aziz Öztürk'ü arayarak yardım istedi. Aziz Öztürk de yanında Cemal Açan ile araçla birlikte parka geldi. Cemal Açan banka oturdu, bu sırada Ali Tulgaroğlu ile Kadir Arslan da parka geldi. Ali Tulgaroğlu, eski sevgilisi Nurgül Aydın ile tokalaşmak istedi, Nurgül ise istemedi. İkili aralarında tartışmaya başladı. Cemal Açan da belinden çıkardığı silahla Ali Tulgaroğlu'nun bacaklarına, sonrada boyun kısmına doğru, ardından da Kadir Arslan'a doğru defalarca ateş etti. Silahlı saldırıda Kadir Arslan yaralanırken, Ali Tulgaroğlu ise hayatını kaybetti.

MAKTULDE 4 ADET MERMİ GİRİŞ YARASI TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporda, maktulün vücudunda toplam 4 adet mermi giriş yarası tespit edildiği, müşteki Kadir Arslan'ın ise yaşamını tehlikeye sokacak, organlarından ve duyularından birisinin işlevini yitirmesi niteliğinde yaralanmış olduğu belirtildi.

4 ŞÜPHELİNİN MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Cemal Açan'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi ile "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 6 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheliler Nurgül Aydın ile diğer tutuklu şüpheliler Aziz Öztürk ve Özlem Demirel'in ise "Kasten öldürmeye azmettirme" ve "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamaya azmettirme" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 5 yıldan 9'ar yıla kadar hapisleri talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

BAĞCILAR'DA ESKİ SEVGİLİ BULUŞMASINDAKİ CİNAYETE 4 MÜEBBET İSTENDİ
BAĞCILAR'DA ESKİ SEVGİLİ BULUŞMASINDAKİ CİNAYETE 4 MÜEBBET İSTENDİ
BAĞCILAR'DA ESKİ SEVGİLİ BULUŞMASINDAKİ CİNAYETE 4 MÜEBBET İSTENDİ
BAĞCILAR'DA ESKİ SEVGİLİ BULUŞMASINDAKİ CİNAYETE 4 MÜEBBET İSTENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağcılar, Haziran, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA ESKİ SEVGİLİ BULUŞMASINDAKİ CİNAYETE 4 MÜEBBET İSTENDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek 13:19 E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu 12:42 Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı 12:31 Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı 12:13 Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Dehşete düşüren cinayet! 12:03 Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor 11:49 Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor
Masaya vurarak, 11:33 Masaya vurarak, "Onu istemiyorum" demişti! Ali Koç'un hedefindeki Metin Tokat, ayrıldı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı 11:04 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
13:24 Milli Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
13:19 E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek
13:15 Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı
12:41 Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu
12:36 Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı
12:17 Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor
12:13 Reyhan Karaca yıllar sonra anlattı! Aşı karşıtı babası yüzünden canından oluyordu
12:13 Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı
12:06 Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı
12:03 Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı
Milli Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi Milli Aksungur SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi         
13:24
Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı Rus basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yer aldı: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı         
13:16
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor         
12:18
Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı         
12:06
''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu ''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu         
12:01
Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü         
11:47
Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar         
11:10
Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım         
11:03
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor         
10:36
Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı         
10:10
Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş         
10:07
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti         
22:57
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 13:37:01. #1.12#
SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA ESKİ SEVGİLİ BULUŞMASINDAKİ CİNAYETE 4 MÜEBBET İSTENDİ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement