Bağcılar'da iki marketi soyduğu öne sürülen şüpheliler üçüncü girişimlerinde suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bağcılar'da iki ayrı markete girip kasiyeri bıçakla tehdit ederek kasadaki paraları alan iki zanlı, yine gasp amacıyla girdiği üçüncü markette suçüstü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 26 Ekim günü Merkez Mahallesi'ndeki, 28 Ekim günü de Çınar Mahallesi'ndeki marketlerde gerçekleşen gasp ve yağma olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, iki şüphelinin, her iki olayda da akşam saatlerinde markete girdiği, üzerlerindeki bıçakla mağaza görevlilerini tehdit ederek kasadaki paraları aldığı, ilk olayda 2 bin 100 lira, ikinci olayda ise 3 bin lira parayı alarak kaçtığı ortaya çıktı.

Zanlıların şapka ve maskeyle yüzlerini gizlemeye çalıştıkları ve market çalışanlarını bıçakla tehdit ettikleri anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yakalama çalışmaları devam ederken, şüpheliler, 30 Ekim günü yine Merkez Mahallesi'ndeki başka bir markete gasp amacıyla girerek aynı yöntemle 834 lira parayı alarak marketten çıktıkları sırada suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet B.K. (29) ve Nail D. (27) isimli iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.