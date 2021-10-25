Bağcılar'da kentsel dönüşüm hızla devam ediyor - Son Dakika

Demircan Sitesi sakinlerine müjdeli haber

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla yaptıkları görüşmeler sonucunda maksimum destek aldıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hak sahiplerinin en uygun şartlarda mülk sahibi olacağını belirtti.

Bağcılar'da riskli alan ilan edilen 10 yerden biri olan Fatih Mahallesi'nde bulunan Demircan Sitesi, 2019'daki 5.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar almıştı. Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünce hazırlanan rapor sonucuna göre, alınan beton örneklerinin "mukavemet değerlerinin olması gerekenin altında" olduğu ve risk taşıdığı tespit edilmişti. Aynı sokakta bulunan diğer binaların da hasarlı olduğu ortaya çıkınca Demircan Sitesi'ndeki daire ve dükkanların tahliye işlemleri gerçekleştikten sonra yıkım başlamıştı.

Bu gelişmenin ardından Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Demircan Sitesi'ndeki daire sahipleri ve kiracılarla bir araya gelerek çözüm yollarını konuşmuş, dairesini boşaltanlar için kira yardımı ödemeleri başlatılmıştı. Vatandaşların mağdur olmamaları için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'yla (TOKİ) görüşmeler yapıldı. Uzmanlar ve yetkili isimlerle uzun süren görüşmeler sonucunda alınan kararlar düzenlenen bir toplantı ile hak sahiplerine açıklandı.

En uygun şartlarda mülk sahibi olsunlar istedik

Bağcılar Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen "Demircan Sitesi Uzlaşma Modeli" isimli toplantıda hak sahipleri bir araya geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü koordinasyonu ile yürütülen projeye ilişkin yapılan sunumda alan ve daire büyüklükleri, kat sayıları, mimari proje örnekleri ve benzeri detaylar paylaşıldı. Toplam 74.859 metrekare inşaat alanı üzerinden hesaplanan 585 hak sahibinin yer aldığı ve 2 yıl içerisinde tamamlanması öngörülen projede, yapılaşma koşullarıyla beraber, kentsel dönüşümle sağlanan kira yardımı, kredi desteği gibi kolaylıklar anlatıldı.

Demircan Sitesi'nin olduğu yerde büyük bir değişimin yaşanacağını söyleyen Çağırıcı, "45 yıllık bir komşunuz olarak burayla ilgili yürüttüğümüz çalışmalarda uzun bir süreç yaşadık. Çalışmalarımızda her zaman şuna öncelik verdik. Burada yaşayan hemşehrilerimiz tekrar aynı yerde en uygun şartlarda mülk sahibi olsunlar istedik. Bakanlığımızla görüşerek acil ve önemli adımlar attık. Maksimum destek için kendilerinden istirhamda bulundum. Allah razı olsun Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum. Kendisi Türkiye için büyük bir şans. Bizlere güvendi ve destek verdi" dedi. TOKİ tarafından hazırlanan projenin uygun maliyetli koşullarda gerçekleştirileceğini öğrenen vatandaşlar, emeği geçenlere alkışlarla teşekkür etti.

Kentsel dönüşümde neler yapıldı?

Bağcılar Belediyesi, 5 Ekim 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde başlatılan Kentsel Dönüşüm hamlesi kapsamında çok sayıda projeyi hayata geçirdi. Parsellerin birleştirilmesiyle ilçede yerinde dönüşüm çerçevesinde modern yaşam alanları kazandırıldı. Şu ana kadar toplam 3 bin 277 adet riskli yapıdan 3 bin 72'sinin yıkımını gerçekleştirildi. 16 bin 259 bağımsız birimin dönüştürülmesi de tamamlandı. Bunun yanında ömrünü tamamlayan kamu kurum binaları, okul ve ibadethaneler de yenilendi.