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Bağcılar'da market gaspçıları böyle yakalandı - Son Dakika

Bağcılar'da market gaspçıları böyle yakalandı

02.11.2021 09:46
Bağcılar'da market gaspçıları böyle yakalandı

BAĞCILAR'da müşteri gibi girdikleri marketlerde alışveriş yapan diğer müşterilere aldırmadan kasa görevlilerini bıçak tehdidi ile gasbeden iki şüpheli suçüstü yakalandı.

BAĞCILAR'da müşteri gibi girdikleri marketlerde alışveriş yapan diğer müşterilere aldırmadan kasa görevlilerini bıçak tehdidi ile gasbeden iki şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin polis tarafından yakalanma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bağcılar, Merkez mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde 26 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen ilk olayda markete gelen iki şüpheli bıçak tehdidi ile kasada bulunan paraları aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken şüpheliler 28 Ekim tarihinde bir kez daha ortaya çıktı. Bu kez Bağcılar, Çınar Mahallesi'ndeki markete müşteri gibi giren şüpheliler kasada bulunan paraları gasbetti. İki olay da alışveriş yapan diğer müşterilerin gözü önünde gerçekleşti.

MARKETEN ÇIKINCA POLİSLE KARŞILAŞTILAR

Birbiri ardından meydana gelen iki olayın ardından polis aynı bölgede bulunan marketler önünde beklemeye başladı. 30 Ekim tarihinde Merkez mahallesi 714.sokakta bulunan bir markete soyguncuların eşkaline benzeyen iki kişinin girdiği belirlendi. Bu marketten gasp yapan şüpheliler kapıdan çıkar çıkmaz polis ekipleriyle karşılaştı. Şüpheliler hemen gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden birkaç dakika önce gasbettikleri paralar ile olaylarda kullandıkları bıçaklar bulundu.

YAKALANMA ANLARI GÖRÜNTÜLENDİŞüphelilerin soygun yaptıkları ve yakalandıkları anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi. Şüphelilerin kasa görevlisini bir başka müşterinin gözleri önünde bıçakla tehdit edip para alma anları görüntülere yansıdı. Öte yandan şüphelilerin market kapısından çıkar çıkmaz polis tarafından gözaltına alınması sırasında yaşanan hareketli dakikalar da kameralar tarafından kaydedildi.

TUTUKLANDILAR

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan Mehmet B.K.(39) ile Nail D.'nin (27)daha önceden de polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bağcılar'da market gaspçıları böyle yakalandı
Bağcılar'da market gaspçıları böyle yakalandı
Bağcılar'da market gaspçıları böyle yakalandı
Bağcılar'da market gaspçıları böyle yakalandı
Bağcılar'da market gaspçıları böyle yakalandı
Bağcılar'da market gaspçıları böyle yakalandı
Bağcılar'da market gaspçıları böyle yakalandı
Bağcılar'da market gaspçıları böyle yakalandı
Bağcılar'da market gaspçıları böyle yakalandı
Bağcılar'da market gaspçıları böyle yakalandı
Bağcılar'da market gaspçıları böyle yakalandı
Bağcılar'da market gaspçıları böyle yakalandı

Bağcılar, Market, Polis, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da market gaspçıları böyle yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da market gaspçıları böyle yakalandı - Son Dakika
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